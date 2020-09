Tour 2020: Opgave Bauke Mollema na valpartij, mogelijke polsbreuk vrijdag 11 september 2020 om 14:41

Bauke Mollema heeft de Tour de France 2020 moeten verlaten. De kopman van Trek-Segafredo kwam op 90 kilometer van de finish in de dertiende etappe ten val en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij stond dertiende in het algemeen klassement.

Volgens volgers in de koers heeft Mollema bij de valpartij vooral schade opgelopen aan zijn rechterflank. Daarnaast had de Groninger bloed in het gezicht. Hij is met een brancard afgevoerd in een ambulance, naar verluidt met een gebroken pols.

De valpartij gebeurde in een afdaling op ongeveer 90 kilometer van de eindstreep in de bergetappe naar Puy Mary. Ook kopmannen Nairo Quintana en Romain Bardet waren betrokken bij de crash, maar zij konden hun weg vervolgen.

Woordvoerder Trek zegt dat Mollema waarschijnlijk een gebroken pols heeft. Foto’s worden gemaakt voor de zekerheid. #TDF20 — Thomas Sijtsma (@ThomasSijtsma) September 11, 2020

foto: Cor Vos foto: Cor Vos