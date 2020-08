Tour 2020: Ploeg UAE rond Tadej Pogačar en Fabio Aru is bekend maandag 24 augustus 2020 om 09:36

UAE Emirates heeft bekendgemaakt welke acht renners komende zaterdag van start gaan in de Tour de France. Kopmannen in de Emiraten-ploeg zijn Tadej Pogačar, die zijn debuut maakt in de Ronde van Frankrijk, en Fabio Aru.

In juni had UAE Emirates de Tourploeg eigenlijk al grotendeels op papier. Fabio Aru, David De la Cruz, Davide Formolo, Alexander Kristoff en Tadej Pogačar waren al zeker van hun plaatsje, later noemde teammanager Joxean ‘Matxin’ Fernández ook de namen van Jan Polanc, Sven Erik Bystrøm en Marco Marcato. Van dat laatste drietal heeft alleen Bystrøm de definitieve selectie niet gehaald; zijn plaats is ingenomen door Vegard Stake Laengen.

En vorige maand schoof Fernández Fabio Aru als leider naar voren in de aankomende Tour de France. Volgens de teammanager mag toptalent Tadej Pogačar zonder druk rijden in Frankrijk. “Zijn doel is om te leren en te zien hoe ver hij kan gaan, zonder enige verplichting. De klimkern van de Emiraten-ploeg bestaat in de Ronde van Frankrijk tevens uit De la Cruz en Formolo. “Een belangrijk kwartet, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid en belangen heeft.”

Alexander Kristoff

Kristoff mag in zijn achtste Tour de France voor dagsuccessen gaan in de massasprints. De Noor was al driemaal succesvol in de Franse ronde. Zes jaar geleden won hij twee etappes en in 2018 schoot hij voor de derde keer raak. Op de Champs-Élysées in Parijs won hij vóór John Degenkolb en Arnaud Démare. In de selectie ontbreekt Fernando Gaviria. De Colombiaan gaat in oktober wèl van start in de Giro d’Italia.

UAE Emirates voor Tour de France 2020

Fabio Aru

David De la Cruz

Davide Formolo

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Marco Marcato

Tadej Pogačar

Jan Polanc