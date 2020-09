Tour 2020: Romain Bardet staakt de strijd, nota bene in eigen regio vrijdag 11 september 2020 om 22:59

Romain Bardet verschijnt niet aan de start van de veertiende etappe in de Tour de France. De 29-jarige Franse kopman van AG2R La Mondiale reed vrijdag door zijn thuisregio, maar kwam in de afdaling van Montée de la Stèle – de derde klim van de dag – ten val. Daarbij liep hij een hersenschudding op.

Aan het einde van de etappe vertoonde de Fransman al tekenen van een hersenschudding. De medische staf van AG2R La Mondiale drongen hem erop aan dat hij een hersenscan zou ondergaan in het Clermont Ferrand University Hospital. De CT-scan vertoonde geen hersenschade, maar wel moet Bardet zijn sportactiviteiten de komende periode stopzetten. Een opgave is een logisch gevolg. AG2R La Mondiale’s hoofdarts Eric Bouvat kan nog geen datum bepalen waarop de kopman van de ploeg terugkeert in competitie.

Bardet teleurgesteld

Dat de Fransman – voor vandaag de nummer vier in het klassement – juist vrijdag moet opgeven, is een hard gelag. De Tour deed namelijk de regio aan waar Bardet opgroeide. “Deze etappe over mijn thuiswegen was het tegenovergestelde van wat ik had gehoopt. De valpartij was zwaar, bergafwaarts aan een hoge snelheid. Ik worstelde de rest van de dag met de gevolgen daarvan. De medische onderzoeken bevestigden wat ik al vermoedde; helaas kan ik niet verder.” Bardet verloor vrijdag twee en een halve minuut op de andere favorieten op de slotklim.

Teammanager Vincent Lavenu heeft het te doen met zijn kopman, ondanks dat ze zonder klassementsambities waren vertrokken. “We zijn allemaal verdrietig om Romain ons te zien verlaten, vlakbij zijn huis, op zijn wegen en in een etappe waarin hij droomde om te schitteren. Hij toonde opnieuw bewonderenswaardige moed en vocht als een leeuw tot het einde van de rit. We zullen nog harder vechten om hem te eren, met een bolletjestrui om te verdedigen (met Benoît Cosnefroy; Bardet won dat klassement vorig jaar, red.) en hopelijk nog een ritzege.”

Lavenu hoopt Bardet snel weer terug te zien op de weg, sterker dan ooit. De vraag is alleen of Bardet binnen nu en twee maanden nog op de fiets zit. Zo niet, dan is hij niet meer in het shirt van AG2R La Mondiale te bewonderen. Komende winter stapt de Fransman namelijk over naar Team Sunweb.

Mollema

Bij de valpartij waren ook Nairo Quintana én Bauke Mollema betrokken. De Colombiaan kon net als de Fransman door, maar de Nederlander moest meteen al opgeven. Mollema heeft een meervoudige en complexe breuk in zijn polsgewricht en ligt er naar alle waarschijnlijkheid voor het grootste deel van het restant van het seizoen uit.