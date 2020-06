Tour 2020: BORA-hansgrohe heeft selectie al op papier dinsdag 16 juni 2020 om 16:07

BORA-hansgrohe heeft zijn huiswerk nu al klaar voor de aankomende Tour de France. De Duitse formatie start met twee absolute kopmannen. Emanuel Buchmann moet na zijn vierde plaats van vorig jaar voor een goed klassement zorgen, Peter Sagan hoopt zijn achtste groene trui in de wacht te slepen.

Ploegleider Enrico Poitschke kijkt uit naar de aankomende editie van de Ronde van Frankrijk. “We gaan met een sterke ploeg van start. Emanuel (Buchmann, red.) is onze man voor het klassement. Het doel is om met hem op het eindpodium te staan. Met Peter willen we dan weer een gooi doen naar een nieuwe groene trui.”

Buchmann en Sagan moeten voor de resultaten zorgen, maar het is verder ook uitkijken naar iemand als Maximilian Schachmann. De Duitse allrounder won begin dit jaar al Parijs-Nice en werd tweede in de Volta ao Algarve. Buchmann kan in de bergen rekenen op steun van Schachmann, Gregor Mühlberger, Felix Großschartner en de beloftevolle Lennard Kämna.

De selectie bestaat verder nog uit Lukas Pöstlberger en Daniel Oss. Beide renners moeten in staat zijn om Peter Sagan door de hectische sprintfinales te loodsen en klassementskopman Buchmann uit de problemen te houden tijdens de vlakke etappes.

Selectie BORA-hansgrohe voor Tour de France (29 augustus-20 september)

Emanuel Buchmann

Peter Sagan

Gregor Mühlberger

Lennard Kämna

Maximilian Schachmann

Lukas Pöstlberger

Felix Großschartner

Daniel Oss

