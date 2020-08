Tour 2020: AG2R legt Bardet geen druk op in klassement, Naesen voor ritzeges maandag 24 augustus 2020 om 14:18

De Tour de France-selectie van AG2R La Mondiale is gepresenteerd. Klimmer Romain Bardet start zonder echte klassementsambities, maar gaat voor ‘het hoogst haalbare’, aldus ploegmanager Vincent Lavenu. Oliver Naesen mag samen met Alexis Vuillermoz en Benoît Cosnefroy op etappejacht.

“We gaan naar deze Tour met ambitie, maar wel bescheiden en zonder druk”, benadrukt Lavenu. “Onze leider Romain Bardet heeft laten zien dat hij mee kan doen met de besten. Daarom benaderen we deze wedstrijd met sereniteit. We gaan in het klassement voor het hoogst haalbare. Niets is onmogelijk.” Pierre Latour is een andere renner die het tenue van AG2R kan laten zien in de bergetappes.

Oliver Naesen vertelde ons eerder al dat hij meer kansen gaat krijgen deze Tour. De focus ligt minder op het klassement van (de naar Team Sunweb vertrekkende) Bardet. Manager Lavenu beaamt dat. “Met renners als Oliver, Vuillermoz en Cosnefroy kunnen we mikken op ritzeges. Clément Venturini en Nans Peters rijden de Tour voor de eerste keer, maar zijn in staat tot grootse dingen”, aldus de ploegbaas.

Selectie AG2R La Mondiale voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Romain Bardet

Mikael Chérel

Benoît Cosnefroy

Pierre Latour

Oliver Naesen

Nans Peters

Clément Venturini

Alexis Vuillermoz