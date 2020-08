Tour 2020: Vrees voor sleutelbeenbreuk Rafael Valls zaterdag 29 augustus 2020 om 23:20

Voor Rafael Valls lijkt de Tour de France na een etappe al voorbij. De ervaren Spanjaard van Bahrain McLaren lag bij de massale valpartij op drie kilometer van de eindstreep en gevreesd wordt voor een sleutelbeenbreuk. Dat meldt Marca.

Volgens de Spaanse krant is Valls na zijn crash naar het ziekenhuis van Nice gebracht waar hij in afwachting zou zijn van een definitieve diagnose. De verwachting is dat de 33-jarige klimmer daarom niet aan de start van de tweede etappe zal verschijnen. Een mogelijke opgave van Valls zou een flinke aderlating zijn voor Mikel Landa, de uitgesproken klassementskopman bij Bahrain McLaren.

Mocht Valls zondag niet starten in de tweede etappe, dan is hij al de tweede opgever. John Degenkolb (Lotto Soudal) is al uit koers, nadat hij vandaag buiten tijd finishte na een valpartij.