Tour 2020: Arkéa-Samsic volledig in dienst van Nairo Quintana maandag 24 augustus 2020

Nairo Quintana is de uitgesproken kopman van Arkéa-Samsic in de Tour de France, die komend weekend in Nice van start gaat. De Colombiaanse klimmer kwam afgelopen winter over van Movistar om met het Franse ProTeam de jacht op de Tourzege te openen. Quintana stapte vorige week met knieklachten af in de Dauphiné en zal dus met wat twijfels starten.

Quintana krijgt met zijn broer Dayer Quintana en Winner Anacona twee landgenoten mee. Ook schaduwkopman Warren Barguil, die afgelopen weekend zijn Franse titel kwijtraakte aan Arnaud Démare, en de Italiaan Diego Rosa moeten Quintana bij kunnen staan in de bergen.

De Fransen Maxime Bouet, Clément Russo en de voormalig Brits kampioen Connor Swift maken de selectie van Arkéa-Samsic compleet. Het team mag meedoen aan de Tour de France omdat het een wildcard heeft ontvangen.

Vorig jaar wist Arkéa-Samsic met Warren Barguil de tiende plaats in het eindklassement van de Tour te halen. De beste daguitslag van de ploeg was een zesde plek van de inmiddels vertrokken André Greipel in de slotrit in Parijs.

Selectie Arkéa-Samsic voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Nairo Quintana

Winner Anacona

Warren Barguil

Maxime Bouet

Dayer Quintana

Diego Rosa

Clément Russo

Connor Swift

