Tour 2020: UAE Emirates ziet Formolo uitvallen met sleutelbeenbreuk dinsdag 8 september 2020 om 20:11

Moet Tadej Pogačar het straks in de bergen doen zonder Davide Formolo? De Italiaanse klimmer kwam vandaag ten val in de tiende etappe naar île de Ré, wist de rit nog wel uit te rijden maar zijn ploeg UAE Emirates vreest voor een sleutelbeenbreuk.

De tiende etappe langs de westkust van Frankrijk verliep erg nerveus, waardoor verschillende renners tegen de grond gingen. Op ruim zestig kilometer van de streep werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van onder meer Pogačar, Guillaume Martin en Formolo.

De twee klassementsrenners kwamen met de schrik vrij, maar Formolo bleek flink gehavend. De Italiaan kwam uiteindelijk als 164e en allerlaatste over de streep, twee minuten na Jérôme Cousin, op meer dan zestien minuten van ritwinnaar Sam Bennett. Zijn ploeg vreest nu dus voor een gebroken linkersleutelbeen.

Formolo is op papier de belangrijkste helper van Pogačar in de bergen, zeker na het eerdere uitvallen van Fabio Aru. David De la Cruz, een andere klimmer binnen de ploeg, is nog altijd herstellende van een breukje aan het heiligbeen.

Update 20.20 uur

Davide Formolo heeft via social media laten weten dat hij zijn linkersleutelbeen heeft gebroken. Dit betekent dat de Italiaan niet verder kan en UAE Emirates een belangrijke pion verliest voor de tweede en derde week. “Het is nu zaak om zo snel mogelijk te worden geopereerd”, aldus Formolo.

De 27-jarige renner hoopt nog altijd op deelname aan het WK wielrennen in Imola en de Ardennenklassiekers. “Davide heeft een nauwelijks verplaatste breuk. Hij zal binnen twee dagen worden geopereerd en hopelijk kan hij binnen vijf of zes weken weer koersen”, aldus Jeroen Swart, die als hoofd van de medische staf verbonden is aan de WorldTour-ploeg.