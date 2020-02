Alle eindstanden in de belangrijkste veldritklassementen op een rij maandag 17 februari 2020 om 10:41

Nu Laurens Sweeck en Ceylin del Carmen Alvarado de eindzege in de Superprestige hebben gepakt, is het tijd om de finale balans op te maken. WielerFlits zet de eindstanden in de belangrijkste klassementen op een rijtje.

Wereldbeker

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 80, 70 en 65 punten toebedeeld. De nummers vier (60), vijf (55) en zes (50) ontvangen ook een hoop punten. De nummers zeven tot en met elf krijgen respectievelijk 48, 46, 44, 42 en 40 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug.

Verreden crossen:

14/09 – Iowa – Eli Iserbyt en Maghalie Rochette

22/09 – Waterloo – Eli Iserbyt en Katerina Nash

20/10 – Bern – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

16/11 – Tábor – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

24/11 – Koksijde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

22/12 – Namen – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

26/12 – Heusden-Zolder – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

19/01 – Nommay – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

26/01 – Hoogerheide – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

Eindstand (mannen)

1. Toon Aerts – 577 punten

2. Eli Iserbyt – 531 punten

3. Michael Vanthourenhout – 492 punten

4. Laurens Sweeck – 473 punten

5. Lars van der Haar – 467 punten

6. Quinten Hermans – 444 punten

7. Corné van Kessel – 417 punten

8. Mathieu van der Poel – 400 punten

9. Gianni Vermeersch – 393 punten

10. Joris Nieuwenhuis – 340 punten

Eindstand (vrouwen)

1. Annemarie Worst – 495 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 480 punten

3. Katerina Nash – 430 punten

4. Inge van der Heijden – 388 punten

5. Katie Compton – 377 punten

6. Maghalie Rochette – 375 punten

7. Lucinda Brand – 370 punten

8. Anna Kay – 346 punten

9. Caroline Mani – 335 punten

10. Manon Bakker – 333 punten

Superprestige

Alleen de strijd om de Superprestige stond dit weekend nog op het spel. Laurens Sweeck en Ceylin del Carmen Alvarado begonnen als leiders aan de Noordzeecross Middelkerke en zetten hun eindzege in de verf door hun wedstrijden ook te winnen.

Sweeck begon voor halfkoers aan een solo, die hij uiteindelijk tot een goed einde bracht. Mede daardoor pakte hij ook de eindzege in de Superprestige. In de eindstand heeft hij drie punten meer dan nummer twee Eli Iserbyt. Lars van der Haar is de nummer drie. Sweeck volgt op de erelijst van de Superprestige Mathieu van der Poel op, die de afgelopen drie edities van het regelmatigheidsklassement wist te winnen.

Alvarado bleef na iets meer dan veertig minuten crossen Denise Betsema en Annemarie Worst voor in een sprint. Daarmee gaf ze haar eindzege in de Superprestige nog eens extra glans. In de eindstand bleef ze maar net onder de grens van de honderd punten. Alvarado treedt met haar eindwinst in de voetsporen van Sanne Cant, die de vorige zes uitgaves van de Superprestige op haar naam schreef.

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

13/10 – Gieten – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

19/10 – Boom – Toon Aerts en Alice Maria Arzuffi

27/10 – Gavere – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

03/11 – Ruddervoorde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

08/12 – Zonhoven – Toon Aerts en Annemarie Worst

29/12 – Diegem – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

09/02 – Merksplas – afgelast

15/02 – Middelkerke – Laurens Sweeck en Ceylin del Carmen Alvarado

Eindstand (mannen)

1. Laurens Sweeck – 84 punten

2. Eli Iserbyt – 81 punten

3. Lars van der Haar – 76 punten

4. Toon Aerts – 74 punten

5. Quinten Hermans – 72 punten

6. Tom Pidcock – 63 punten

7. Corné van Kessel – 63 punten

8. Michael Vanthourenhout – 40 punten

9. Tim Merlier – 35 punten

10. Jens Adams – 33 punten

Eindstand (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 96 punten

2. Yara Kastelijn – 86 punten

3. Annemarie Worst – 78 punten

4. Alice Maria Arzuffi – 67 punten

5. Sanne Cant – 67 punten

6. Eva Lechner – 61 punten

7. Ellen Van Loy – 52 punten

8. Inge van der Heijden – 50 punten

9. Shirin van Anrooij – 36 punten

10. Laura Verdonschot – 31 punten

DVV Verzekeringen Trofee

Het klassement van de DVV Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

01/11 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

17/11 – Hamme – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

30/11 – Kortrijk – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

14/12 – Ronse – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

27/12 – Loenhout – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

01/01 – Baal – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

05/01 – Brussel – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

08/02 – Lille – Wout van Aert en Ceylin del Carmen Alvarado

Eindstand

1. Eli Iserbyt in 8:09:30

2. Michael Vanthourenhout op 5:19

3. Mathieu van der Poel op 7:43

4. Corné van Kessel op 8:21

5. Lars van der Haar op 12:23

6. Tim Merlier op 14:14

7. Tom Meeusen op 14:53

8. Jens Adams op 15:52

9. Toon Aerts op 16:04

10. Laurens Sweeck op 18:19

Eindstand

1. Ceylin del Carmen Alvarado in 5:44:43

2. Annemarie Worst op 2:16

3. Yara Kastelijn op 11:51

4. Eva Lechner op 13:27

5. Sanne Cant op 13:38

6. Alice Maria Arzuffi op 13:57

7. Ellen Van Loy op 17:02

8. Katherine Compton op 18:55

9. Kim Van de Steene op 24:41

10. Loes Sels op 26:51

Komend weekend staan de laatste crossen van het seizoen op de kalender. Zaterdag wordt eerst de GP Leuven verreden, een dag later is de Internationale Sluitingsprijs Oostmalle aan de beurt. Beide crossen zijn geen klassementsproef. Dan duurt het tot 12 en 13 september voor de draad weer wordt opgepakt met de Rapencross Lokeren en de cross Eeklo.