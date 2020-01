Mathieu van der Poel pleziert nieuwe sponsoren met winst in GP Sven Nys woensdag 1 januari 2020 om 16:01

Mathieu van der Poel heeft op nieuwjaarsdag de GP Sven Nys op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen won in Baal voor het derde jaar op rij en boekte daarmee zijn eerste zege van 2020.

In een deelnemersveld met onder meer de wegrenners Zdenek Stybar, Moreno Hofland, Xandro Meurisse en Sean De Bie nam Van der Poel al in de openingsronde het initiatief. Enkel Eli Iserbyt kon volgen. Quinten Hermans en Corné van Kessel reden namens de nieuwe Tormans-ploeg in de achtervolging en kwamen in de derde ronde samen met Michael Vanthourenhout aansluiten.

Toen Van der Poel het tempo weer opvoerde, moesten zij toch weer een gaatje laten. Na een demarrage van Van der Poel moest ook Iserbyt de wereldkampioen laten gaan, waarna hij in zijn eentje richting de finish reed en onbedreigd naar zijn zeventiende zege van deze winter toe kon rijden.

In de achtergrond kreeg Iserbyt gezelschap van zijn achtervolgers. Ondanks een val, nam hij samen met ploeggenoot Vanthourenhout afstand van het Tormans-duo. Tom Pidcock kwam echter vanuit de achtergrond sterk terug en ging met de twee Belgen de strijd aan voor de tweede plek. Vanthourenhout moest afhaken in de strijd om de tweede plek.

In de slotronde nam Iserbyt afstand van Pidcock, waardoor hij de strijd om plek twee in zijn voordeel besliste. In de strijd om de DVV Trofee loopt hij verder uit op zijn concurrenten. Mathieu van der Poel staat op 4 minuten en 12 seconden. Omdat hij niet start in de volgende manche in Lille, krijgt Van der Poel na de volgend emanche sowieso vijf minuten extra achterstand.

DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020

Uitslag manche 6: Baal

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in 1u01m40s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) 23s

3. Tom Pidcock (Trinity) op 41s

4. Corné van Kessel (Tomans Cyclocross) op 47s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 50s

6. Quinten Hermans (Tomans Cyclocross) op 1m13s

7. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m13s

8. Jens Adams (Hollebeekhoeve) op 2m25s

9. Tim Merlier (Creafin-Fristads)op 2m28s

10. Gianni Vermeersch (Creafin-Fristads) op 2m45s

Stand DVV Verzekeringen Trofee na 6 manches (van 8)

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 6u08m51s

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) op 4m12s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 5m10s

4. Corné van Kessel (Tomans Cyclocross) op 7m28s

5. Tim Merlier (Creafin-Fristads) op 8m37s

6. Lars van der Haar (Telenet Fidea) op 10m36s

7. Toon Aerts (Telenet Fidea) op 11m43s

8. Tom Meeusen (Group Hens – Maes Containers) op 13m39s

9. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 14m13s

10. Jens Adams (Hollebeekhoeve)op 14m50s