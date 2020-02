Wout van Aert boekt in Krawatencross eerste zege sinds valpartij

Wout van Aert heeft een nieuwe stap gezet in het voltooien van zijn comeback. Zaterdag was hij voor het eerst sinds zijn valpartij in de Tour de France vorig jaar weer eens de beste: Van Aert soleerde in de Krawatencross onbedreigd naar de zege. Tweede werd Quinten Hermans, derde Toon Aerts.



Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel waren er mensen die Wout van Aert zaterdag tot topfavoriet bombardeerde. Heel vreemd was dat niet: vorige week greep de coureur van Jumbo-Visma nog nipt naast een podiumplaats op het WK. Daarnaast is de Krawatencross een thuiscross voor Van Aert.

Sweeck neemt kopstart

Net als in eerdere crossen moest de Vlaming vanaf de derde startrij starten. Ideaal was dat niet: op het technische parcours in Lille was het lastig om op te schuiven. Op gepaste afstand moest Van Aert toekijken hoe Laurens Sweeck een kopstart nam.

De Belgisch kampioen sloeg meteen een gat en zag vervolgens hoe een groepje achtervolgers met daarbij Wout van Aert, Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, en Tom Pidcock ontstond. Een valpartij zorgde er vervolgens voor dat Sweeck weer werd bijgehaald.

Hermans neemt afstand, Van Aert komt aangestoomd

Hermans was daarna de verrassende leider. De Belg van Tormans sloeg meteen een gat: niemand leek in staat hem te volgen, behalve… Van Aert. Het duurde even voordat de veldrijder van Jumbo-Visma bij Hermans kwam, maar daarna was Van Aert snel ribbedebie.

Van Aert op weg naar eerste zege

In de laatste rondes breidde Van Aert zijn voorsprong beetje voor beetje uit op Hermans. De achtervolgers daarachter begonnen daarnaast steeds meer naar elkaar te kijken, waardoor de Vlaming al bijna zegezeker was bij het ingaan van de laatste ronde.

Uitgebreid kon Van Aert zijn zege vervolgens vieren. Het is een zege met veel emotionele waarde, want het is de eerste overwinning voor de veldrijders sinds zijn zware valpartij in de Tour de France.

DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020

Uitslag Krawatencross Lille

1. Wout van Aert

2. Quinten Hermans

3. Toon Aerts