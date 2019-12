Loodzware Wereldbeker in Namen prooi voor Lucinda Brand zondag 22 december 2019 om 14:18

Lucinda Brand heeft de wereldbekerveldrit in Namen op haar naam geschreven. De Nederlandse kampioene was de beste in een loodzware wedstrijd, met veel klimwerk en regenachtige omstandigheden. Ceylin del Carmen Alvarado kwam zestien seconden later over de streep.

Na een snelle start van Europese kampioene Yara Kastelijn en een vluchtige overname van Ceylin Alvarado, was het toch vooral Annemarie Worst die indruk maakte in de openingsronde. Als voormalig mountainbikester was ze in de loodzware Naamse omstandigheden natuurlijk extra in haar sas, en zo kwam ze na een rondje zelfs solo door, voor de gevallen Alvarado en de Nederlandse kampioene Lucinda Brand.

In de tweede ronde gingen Alvarado en Brand plots op en over de snel gestarte Worst, die zelfs de rol moest lossen. De voormalige Europese kampioene had zichzelf zichtbaar opgeblazen en moest haar inspanningen van de openingsfase bekopen. De twee andere Nederlandse dames begonnen intussen aan een leuke tweestrijd en smeerden de rest van het deelnemersveld steeds meer tijd aan.

Brand blijft foutloos… tot de slotronde

Brand wachtte tot iets voor halfkoers om Alvarado een eerste keer overboord te gooien. Op de nieuwe kasseistrook – waar deze week heel wat om te doen was – moest de 21-jarige de rol lossen bij haar meer ervaren landgenote. Brand bleef quasi de hele koers foutloos en kon haar voorsprong zo in geen tijd uitbouwen tot een halve minuut. Boeken toe, zo leek het.

Tot Brand in de slotronde dan toch tot twee keer toe in de fout ging en daardoor tegen het wegdek belandde. Alvarado, die trouwens technisch verbluffend was op de schuine kant, kon zo nog wel wat tijd goedmaken, maar de voorsprong van Brand bleef geruststellend. De Nederlandse kampioene schrijft zo haar eerste Wereldbekermanche van het seizoen op haar naam.

Wereldbeker veldrijden 2019-2020

Uitslag manche 6: Namen

1. Lucinda Brand (Telenet-Baloise)

2. Ceylin Alvarado (Corendon-Circus) op 16s

3. Annemarie Worst (777) op 1m21s

4. Evie Richards (Trek) op 1m34s

5. Katerina Nash (Clif Bar) op 1m45s

6. Clara Honsinger (Team S&M) op 1m48s

7. Katie Compton (Trek) op 2m46s

8. Rebecca Fahringer (Kona Bikes) op 2m49s

9. Marianne Vos (CCC-Liv) op 3m00s

10. Maghalie Rochette (CX Fever) op 3m07s