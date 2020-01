Alvarado pakt twee op twee in DVV Trofee-cross in Brussel

De zevende en voorlaatste manche in de DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020 was een kolfje naar de hand van Ceylin del Carmen Alvarado. De 21-jarige Rotterdamse van Alpecin-Fenix was in Brussel de betere van Annemarie Worst en Sanne Cant. Door haar zege breidde Alvarado haar voorsprong in het klassement uit. De beslissing daarin valt op 8 februari in de Krawatencross in Lille.

De kopstart was voor Annemarie Worst, die voor Sanne Cant als eerste het veld in dook. Nog voor de eerste passage aan de finishlijn, nam Alvarado de kop van de wedstrijd over. Alleen Worst en Anna Kay hadden op het technische parcours van Brussel een antwoord op de krachtige pedaalslagen van de Alpecin-Fenix-renster. Opvallend ook: Yara Kastelijn reed haar ketting kapot net voorbij het ingaan van de materiaalpost. Ze besloot om te draaien, maar daarbij bracht ze wel Laura Verdonschot – die veel misbaar maakte – ten val.

Aan het einde van de eerste ronde nam Worst de regie over en ging Alvarado in de afdaling van het amfitheater tegen de grond. Kay zat toen al op een gaatje. Cant kwam net na het ingaan van de tweede ronde aansluiten bij de Britse, in de strijd om plek drie. Voor Europees kampioene Kastelijn zat het totaal niet mee, want ze gleed weer onderuit. Dit keer hield ze Italiaans kampioene Eva Lechner, Hongaars kampioen Kata Blanka Vas en Ellen Van Loy op. Vooraan had Alvarado intussen weer de aansluiting gevonden met Worst.

Technisch rondje

Veel draaien en keren, veel lopen, schuine kantjes, steile afdalingen en een spiraal in het parcours; de meest technisch begaafde veldrijdsters waren dus in het voordeel. Bij het ingaan van de derde ronde was de voorsprong van het leidende duo op Cant en Kay een kleine halve minuut, waardoor het al snel duidelijk was dat de strijd om de zege tussen de twee Nederlandse rensters ging. In de strijd om plek drie zette wereldkampioene Cant de Britse onder druk, terwijl Katie Compton achter hen hard kwam opzetten.

In de voorlaatste ronde probeerde Worst haar concurrente af te schudden, maar dat lukte niet. De twee doken vervolgens ook samen de slotronde in. Op een van de schuine kantjes maakte Worst een foutje en trok Alvarado stevig door. Daarachter gebeurde hetzelfde voor Cant, waardoor Kay de gashendel vol opentrok. Toch bleek dat niet de beslissing, want in beide gevallen kwamen de duo’s weer bij elkaar. In de afdaling van het amfitheater maakte Worst een tuimeling, waardoor Alvarado ribbedebie was.

Het verschil tussen de twee was daarna gemaakt en daarmee ook de beslissing, waardoor Alvarado voor het tweede jaar op rij de overwinning voor zichzelf opeiste op het parcours rondom de Universiteit van Brussel. Worst strandde uiteindelijk op een handvol secondes, terwijl Cant zich verzekerde van plek drie.

DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020

Uitslag manche 7: Brussel

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) in 44m10s

2. Annemarie Worst (777.be) + 9s

3. Sanne Cant (IKO-Crelan) +1m12s

4. Anna Kay (Experza-Footlogix) + 1m21s

5. Katie Compton (Trek) + 1m35s

6. Manon Bakker (Experza-Footlogix) + 2m21s

7. Marion Riberolle (Experza-Footlogix) + 2m31s

8. Yara Kastelijn (777.be) + 2m34s

9. Eva Lechner (Creafin-Fristads) + 2m38s

10. Ellen Van Loy (Telenet-Baloise) + 2m41