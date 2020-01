Ceylin del Carmen Alvarado opent 2020 met zege in GP Sven Nys woensdag 1 januari 2020 om 14:30

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de eerste cross van het nieuwe jaar op haar naam geschreven. De Nederlandse was in Baal de sterkste tijdens de GP Sven Nys. Lucinda Brand en Annemarie Worst completeerden een volledig Nederlands podium.

Tijdens de openingsronde was het Alvarado die al snel het initiatief nam. Enkel landgenote Worst kon volgen. Brand moest op een derde plaats in de achtervolging. Sanne Cant had haar start gemist en reed niet mee om de prijzen. Loes Sels had evenmin geluk. Zij kwam in de openingsronde op de dirt jumps stevig ten val.

In de modder rond de Balenberg probeerde Alvarado haar concurrente Worst tijdens de derde ronde te lossen. Ze slaagde erin om afstand te nemen en ging solo verder. Achter haar wist Brand aan te sluiten bij Worst, maar even later moest Worst ook Brand laten gaan.

Een ongenaakbare Alavardo gaf haar koppositie niet meer af en bezorgde haar nieuwe sponsoren Alpecin en Fenix de overwinning. Met een nieuwe zege in de DVV Trofee verstevigt zij met nog twee manches te gaan haar leidende positie.

DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020

Uitslag manche 6: Baal

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) in 45m19s

2. Lucinda Brand (Telenet-Baloise) op 56s

3. Annemarie Worst (777) op 1m04s

4. Yara Kastelijn (777) op 1m40s

5. Eva Lechner (Creafin-Fristads) op 1m57s

6. Katie Compton (Trek) op 2m06s

7. Blanka Kata Vas (Doltcini-Van Eyck) op 2m23s

8. Ellen van Loy (Telenet Baloise Lions) op 2m35

9. Sanne Cant (Iko-Crelan) op 2m42

10. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m52

Stand DVV Verzekeringen Trofee na 6 manches (van 8)

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) 4u18m31s

2. Annemarie Worst (777) in 2m06s

3. Yara Kastelijn (777) op 5m11s

4. Alice Maria Arzuffi (777) op 11m45s

5. Eva Lechner (Creafin-Fristads) op 12m20s

6. Sanne Cant (Iko-Crelan) op 13m37s

7. Ellen van Loy (Telenet Baloise Lions) op 14m31

8. Kim Van De Steene (Tarteletto – Isorex) op 15m19s

9. Katie Compton (Trek) op 19m11s

10. Lucinda Brand (Telenet-Baloise) op 20m21s