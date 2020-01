Eli Iserbyt rekent na spectaculair duel af met Toon Aerts in Wereldbeker Nommay zondag 19 januari 2020 om 16:11

Eli Iserbyt heeft met een waanzinnige comeback de overwinning voor de neus van Wereldbeker-leider Toon Aerts weggegrepen. In het Franse Nommay leek de kopman van Telenet-Baloise de zege binnen te hebben, maar Iserbyt hervond (tot twee keer toe) zijn benen en won. Belgisch kampioen Laurens Sweeck werd derde.

De kopstart was voor Thijs Aerts, die Laurens Sweeck en Lars van der Haar achter zich aan kreeg. Door slim ploegspel van Van der Haar en broer Toon Aerts kreeg hij wat ruimte, maar de achtervolgers lieten de voorsprong niet te groot worden. De wereldbekerleider nam vervolgens zelf de kop over met Eli Iserbyt in zijn wiel.

Tweetal maakt zich los

Aerts en Iserbyt bleken duidelijk een maatje te groot voor de rest op het technische en gladde rondje. Een grote groep (met Sweeck, Vermeersch, Vanthourenhout, Van der Haar, Pidcock, Hermans) volgde op een halve minuut van de twee koplopers, maar daar was niemand in staat om de oversteek te maken.

In de zesde ronde wist Aerts zich te ontdoen van Iserbyt. De leider van de Wereldbeker zijn landgenoot onder druk en kon hem zo van zich afschudden. Door kleine schoonheidsfoutjes van Iserbyt groeide de voorsprong van Aerts snel richting de twintig seconden. Toch gaf de kleine crosser uit Bavikhove niet op, want hij wist – drie rondes voor het einde – zijn achterstand te verkleinen tot tien seconden.

Iserbyt met de comeback

Sterker nog, het verschil was met nog twee rondes te gaan nog maar vijf tellen en binnen no time ging Iserbyt op-en-over Aerts. Het lichtgewicht van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice wist met zijn kleine gestalte veel explosiviteit tentoon te spreiden. Aerts had de nodige moeite om Iserbyt te volgen, maar sloot bij het ingaan van de laatste ronde aan bij zijn grote concurrent.

Aerts lijkt zege te pakken, maar geeft het weg

Op een van de korte heuveltjes probeerde Aerts weg te rijden van Iserbyt. Beetje bij beetje reed de Wereldbeker-leider verder weg, maar de druk van Iserbyt bleef voelbaar. Een slippertje van Aerts vlak voor de finish was hét moment voor Iserbyt om nog een laatste keer aan te zetten. Hij draaide daardoor met een kleine voorgift het asfalt op en won vervolgens de sprint.

In de achtervolging werd de strijd om de derde plaats beslist in het voordeel van Laurens Sweeck, de Belgisch kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal. Lars van der Haar werd vierde.

Wereldbeker veldrijden 2019-2020

Uitslag mannen, Nommay

1. Eli Iserbyt in 1u07m13s

2. Toon Aerts op 8s

3. Laurens Sweeck op 1m16s

4. Lars van der Haar op 1m28s

5. Tom Pidcock op 1m46s

6. Corné van Kessel op 1m55s

7. Quinten Hermans op 1m58s

8. Gianni Vermeersch op 2m02s

9. Jens Adams op 2m04s

10. Tom Meeusen op 2m07s

Aerts blijft wel leiden in Wereldbeker

Door zijn tweede plaats behoudt Toon Aerts wel de leiding in de Wereldbeker. Hij heeft als eerste de kaap van de 500 punten gerond en staat nu op 507 punten. Eli Iserbyt heeft zijn achterstand verkleind, hij staat nu tweede op 466 punten. Michael Vanthourenhout is derde met 432 punten. Volgende week zondag is in Hoogerheide de laatste wedstrijd van de Wereldbeker.

Stand Wereldbeker voor mannen (na 8 van de 9 manches)

1. Toon Aerts – 507 punten

2. Eli Iserbyt – 466 punten

3. Michael Vanthourenhout – 432 punten

4. Laurens Sweeck – 429 punten

5. Lars van der Haar – 417 punten

6. Quinten Hermans – 406 punten

7. Corné van Kessel – 375 punten

8. Gianni Vermeersch – 358 punten

9. Mathieu van der Poel – 320 punten

10. Thijs Aerts – 307 punten