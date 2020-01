Brand wint in Hoogerheide, Worst eindwinnares Wereldbeker na late val Alvarado zondag 26 januari 2020 om 14:23

Lucinda Brand heeft de dagzege in de Wereldbeker van Hoogerheide gegrepen. Na een spannende cross, waarin nauwelijks het verschil gemaakt kon worden, bleek een fout van Ceylin del Carmen Alvarado beslissend. Niet alleen in de strijd om de dagzege, maar ook in het klassement: Annemarie Worst werd (mede door de val van Alvarado) tweede en grijpt zo de eindzege in de Wereldbeker.

Van der Heijden, Worst en Alvarado kenden een goede start, maar wisten niet direct een gat te slaan. Lucinda Brand begon niet van voren en moest een aardige inhaalslag maken, terwijl ook Europees kampioene Yara Kastelijn vanuit de achtergrond moest komen. Op het draaien-en-keren parcours kon niemand echt het verschil maken.

Katie Compton en Lucinda Brand zagen daardoor de kans om in de derde ronde de kop over te nemen, maar ook zij wisten het ‘peloton’ niet uit elkaar te rijden. Met een aantal sterke tussenpassages wist Kastelijn de groep wel uit te dunnen. Naast Worst, Alvarado, Brand en Van der Heijden hingen ook Evie Richards en wereldkampioene Sanne Cant erbij.

Op een schuine kant – vlak voor de finish – wist Richards een gaatje te slaan met haar concurrentes. Na drie rondes kon de Britse daardoor met een kleine voorsprong de finish passeren, maar dat werd daarna snel goedgemaakt. Zes rensters gingen uiteindelijk de finale in: Worst, Alvarado, Richards, Brand, Kastelijn en Cant.

Het tempo werd in de voorlaatste ronde alleen wat gedrukt, waardoor uit de achtergrond Shirin van Anrooij dichterbij kon komen. Brand demarreerde bij het ingaan van de slotronde, maar die aanval werd direct gecounterd door Alvarado en Worst. De rest leek even pas op de plaats te moeten maken, maar kon toch weer aansluiten.

Het werd in de ultieme slotfase een vrouw-tegen-vrouw-gevecht tussen de drie Nederlandse dames. Alvarado leek na de lange trap een beslissende slag te slaan, maar ze nam te veel risico en ging onderuit op de schuine kant. Omdat haar ketting eraf ging, gaf Alvarado bijna alles weg. Niet alleen zag ze Lucinda Brand de zege pakken, Annemarie Worst kon tweede worden en zo de eindoverwinning in het klassement van de Wereldbeker voor de neus van Alvarado weggrissen.

Wereldbeker veldrijden 2019-2020

Uitslag vrouwen, Hoogerheide

1. Lucinda Brand

2. Annemarie Worst op 0:03

3. Sanne Cant op 0:04

4. Yara Kastelijn op 0:05

5. Evie Richards op 0:10

6. Ceylin del Carmen Alvarado op 0:17

7. Shirin van Anrooij op 0:26

8. Maghalie Rochette op 0:29

9. Inge van der Heijden op 0:44

10. Laura Verdonschot op 0:44

Eindklassement Wereldbeker 2019-2020

1. Annemarie Worst – 495 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 480 punten

3. Katerina Nash – 430 punten

4. Inge van der Heijden – 388 punten

5. Katie Compton – 377 punten

6. Maghalie Rochette – 375 punten

7. Lucinda Brand – 370 punten

8. Anna Kay – 346 punten

9. Caroline Mani – 335 punten

10. Manon Bakker – 333 punten