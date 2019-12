Annemarie Worst troeft Alvarado af in Nederlands onderonsje in Diegem zondag 29 december 2019 om 18:50

Annemarie Worst heeft de avondcross in Diegem op haar naam geschreven. De Nederlandse troefde haar langenote Ceylin Alvarado af in een spannend sprintje. Europese kampioene Yara Kastelijn bezette de derde podiumplaats.

De avondcross in Diegem, het is altijd iets speciaal. Ook nu werd er weer bij kunstlicht gecrost in de Vlaams-Brabantse dorpkern, waar de hoogteverschillen op het asfalt traditioneel voor de grote verschillen zorgen. Toch was het op de schuine kant in het veld dat de eerste verschilletjes ontstonden. Ceylin Alvarado, bij uitstek de vrouw in vorm, mocht die lastige strook na een sterke start op kop aanvatten en wist zo met Annemarie Worst een eerste gat te slaan, even later kwam daar ook Europese kampioene Yara Kastelijn bij. Wereldkampioene Sanne Cant kon de sprong niet maken. Ook Pauline Ferrand-Prévot, de ex-wereldkampioene die in Diegem voor het eerst dit seizoen mee kwam crossen, deed niet mee voorin de debatten.

Van Anrooij van hemel naar hel

Wat Cant niet lukte, daar slaagden twee andere – wederom Nederlandse – dames wel in. De amper 17-jarige Shirin van Anrooij, technisch briljant, en belofte Inge van der Heijden maakten de sprong naar voren en plaatsten zich mee in de Nederlandse armada. Maar even snel als de twee youngster voorin kwamen postvatten, kwamen ze zichzelf ook weer tegen. Een stevige prik van Worst was daar de voornaamste oorzaak van.

Maar daar stopte de tegenslag voor Van Anrooij niet: toen ze nog steeds in vierde positie reed, kreeg ze af te rekenen met een lekke band op een slecht moment. Wanneer ze even later in de materiaalpost eindelijk een nieuwe fiets dacht te krijgen, bleek die er helemaal niet te staan. De Nederlandse reageerde emotioneel, moest nog even op haar gehavend tuig verder en kon een goede uitslag zo wel vergeten. Wat een pech.

Worst klaart het in de sprint

Worst, Alvarado en Kastelijn peddelden intussen stevig voort. De drie konden elkaar niet losgooien en waren dus tot de slotronde aan elkaar veroordeeld. Het was Kastelijn die op het oplopende asfalt de debatten opende. Maar dankzij een foutje van de Europese kampioene, was het wel Alvarado die halverwege de slotronde nog even kon wegrijden. Worst kon zich echter weer tot op het wiel knokken, en in tweede positie de eindsprint aangaan. Worst had er nog net iets meer power opzitten op de oplopende aankomststrook en sprintte de Nederlandse met Dominicaanse roots nog knap voorbij.

Superprestige veldrijden 2019-2020

Uitslag manche 6: Diegem

1. Annemarie Worst (777)

2. Ceylin Alvarado (Corendon-Circus)

3. Yara Kastelijn (777)

4. Inge van der Heijden (CCC-Liv)

5. Puck Pieterse (ZZPR.nl-Orange Babies)

6. Alice Maria Azuffi (777)

7. Blanka Vas (Doltcini-NM Transport)

8. Sanne Cant (IKO-Crelan)

9. Eva Lechner (Creafin-Fristads)

10. Maghalie Rochette (CX Fever)