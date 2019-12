Van der Poel duldt wederom geen tegenstand in Zolder donderdag 26 december 2019 om 16:05

Wereldkampioen Mathieu van der Poel heeft in de wereldbekermanche in Zolder gewonnen. De Nederlander reed na 27 minuten alleen weg en zag de rest nooit meer in zijn buurt komen.

De lange startstrook op de Formule 1-baan van het Circuit Zolder heeft altijd wel iets weg van een massasprint. Dat bleek ook weer, nu wellicht de snelste van alle crossers, Belgisch kampioen op de weg Tim Merlier, als eerste het veld indraaide. Mathieu van der Poel zagen we pas op positie tien, maar dé pechvogel van de dag was wellicht wereldbekerleider Toon Aerts. De Belgische kampioen werd opgehouden door een valpartij in de eerste bocht en was pas als allerlaatste weg.

Voorin wisselden Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout in de openingsfase de koppositie af, in de hoop een iets op achterstand geplaatste Van der Poel nog even af te houden. De wereldkampioen maakte zich niet druk en schoof positie na positie een beetje op. Intussen kon ook Toon Aerts – met de opvallende hulp van Zdenek Stybar – steeds dichterbij sluipen, zelfs opnieuw binnen de top 15.

Vlak na het einde van de tweede ronde zagen we een vreemd intermezzo gebeuren op de asfaltstrook. Lars van der Haar bracht met een uitwijkmanoeuvre ongewild Daan Soete ten val en op die manier werd de kopgroep stevig uitgedund. Soete was er niet goed aan toe en moest zijn wedstrijd beëindigen.

Van der Poel krijgt vrij spel na 27 minuten

Kort daarna besloot Mathieu van der Poel om er een eerste snok aan te geven. We waren op dat moment amper 27 minuten aan het crossen. Corné van Kessel zat aan het wiel van Van der Poel in de technische zone, maar de motor van de Nederlander was verre van groot genoeg om het tempo van de maestro te volgen. Van Kessel hield ook de rest op, waardoor Van der Poel met een voorsprong van vijftien seconden aan de asfaltstrook kon beginnen. Daarachter werd er een beetje getwijfeld, tot Hermans de handschoen opnam. Maar de koers leek al gereden.

Hermans, Laurens Sweeck – die zelfs de snelste ronde liet optekenen – en Vanthourenhout bleken de sterke mannen in de achtervolging, en ook Gianni Vermeersch was mee in het achtervolgende kwartet. Vooral een indrukwekkende Sweeck – ooit Van der Poel én Wout van Aert te snel af op dit parcours bij de beloften – maakte indruk en hield het gaatje samen met Vanthourenhout en Hermans tot op het bittere einde binnen de twintig seconden. Sweeck toonde zich in de sprint ook sterker dan zijn metgezellen.

Toon Aerts, aan de start gekomen met enkele gekneusde ribben, behield de wereldbekerleiding dankzij ook een mindere beurt van zijn dichtste belager Eli Iserbyt. Ze eindigden respectievelijk op de dertiende en veertiende plaats.

Wereldbeker veldrijden 2019-2020

Uitslag manche 6: Heusden-Zolder

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus)

2. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Quinten Hermans (Telenet-Baloise)

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Gianni Vermeersch (Creafin-Fristads)

6. Corne van Kessel (Telenet-Baloise)

7. Tim Merlier (Creafin-Fristads)

8. Joris Nieuwenhuis (Sunweb)

9. Lars van der Haar (Telenet-Baloise)

10. Thijs Aerts (Telenet-Baloise)