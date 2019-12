Van der Poel wint in Loenhout na inhaalrace, Van Aert vijfde vrijdag 27 december 2019 om 16:02

Mathieu van der Poel heeft de Azencross in Loenhout gewonnen na een immense achtervolging. De wereldkampioen kwam in de openingsronde ten val en verloor bijna driekwart minuut, maar wist zich toch weer tot bij leider Eli Iserbyt te knokken.

Kanonstart Van Aert, Van der Poel verliest fiets

Alle ogen waren vanmiddag in de Azencross natuurlijk gericht op de grote comeback in het veld van Wout van Aert. Voor het eerst sinds zijn valpartij tijdens de tijdrit van de Tour de France, mocht de Kempenaar nog eens een rugnummer opspelden. En of Van Aert indruk maakte… Op de lange startstrook schudde hij de snelste sprint uit zijn benen en hij dook zowaar als allereerste het veld in. Het Loenhoutse publiek ging in extase dankzij de sterke start van hun poulain, die de verwachtingen zo al ruimschoots overtrof.

Maar dan moest de bewuste brug, die onder meer Yara Kastelijn en Lucinda Brand bij de vrouwen zwaar ten val bracht, er nog aan komen. Ditmaal was Mathieu van der Poel het slachtoffer van dienst. De wereldkampioen koos een verkeerd spoor en ging volledig over de kop. Van der Poel was zijn fiets even kwijt en zag zowat het hele pak passeren. Op die manier verloor hij een dikke driekwart minuut en stond hij voor een bijna onmogelijke achtervolging.

Vooraan wilde Tim Merlier de terugkeer van Van der Poel liever niet afwachten. De Belgische kampioen op de weg trok zich stevig op gang, maar ging vervolgens ook over de kop. Vervolgens was het Eli Iserbyt die samen met Corne van Kessel overnam. De twee vonden een ideale samenwerking en bouwden samen een leuke voorsprong uit op de rest van het deelnemersveld.

Cross drie ronden te lang voor Iserbyt

Van der Poel reed intussen steeds meer renners voorbij en was na 27 minuten wedstrijd plots de eerste achtervolger op ons leidende tweetal. Dat was het sein voor Iserbyt om zijn Nederlandse compagnon overboord te gooien en het tempo nog wat op te drijven. Toch was er aan de terugkeer van Van der Poel maar weinig te doen. Ondanks het sterke weerwerk van Iserbyt kwam hij met drie rondjes te gaan helemaal voorin aansluiten. De wereldkampioen zette zijn West-Vlaamse concurrent ook meteen onder druk, maar helemaal los kwam hij niet.

Pas in de allerlaatste ronde reed Van der Poel een heel pak sneller door de modderstroken dan Iserbyt. Die laatste vond zijn explosiviteit van de voorgaande rondes niet meer terug en moest de wereldkampioen laten gaan. Iserbyt verstevigt wel zijn leiding in de DVV Verzekeringen Trofee, mede dankzij de afwezigheid van Toon Aerts.

Van Aert

En Wout van Aert? Die deed, ondanks dat hij als enige niet over de balkjes sprong, knap mee voor de ereplaatsen. Van Kessel kreeg hij niet meer te grazen, maar daarachter mocht hij wel meesprinten voor de vierde plaats. Zijn maatje Merlier ging hem vooraf, waardoor Van Aert tevreden moest zijn met een vijfde plaats. Een uitslag die zijn verwachtingen van vooraf ruimschoots overtrof. Zijn volgende afspraken zijn nu Gullegem en het BK in Antwerpen.

DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020

Uitslag manche 5: Loenhout

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 9s

3. Corné van Kessel (Telenet-Baloise) op 53s

4. Tim Merlier (Creafin-Fristads) op 1m14s

5. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 1m15s

6. Tom Meeusen (Corendon-Circus) op 1m16s

7. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m20s

8. Wietse Bosmans (Sport IT-Isorex) op 1m22s

9. Jim Aernouts (Telenet-Baloise) op 1m39s

10. Lars van der Haar (Telenet-Baloise) op 1m41s