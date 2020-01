Mathieu van der Poel oppermachtig in Hoogerheide, Wereldbeker voor Toon Aerts zondag 26 januari 2020 om 16:09

Voor de vijfde keer in zijn carrière heeft Mathieu van der Poel de Wereldbeker veldrijden in ‘zijn’ Hoogerheide op zijn naam geschreven. De wereldkampioen had aan één splijtende demarrage in de zesde ronde genoeg om de rest af te schudden in de GP Adrie van der Poel. Toon Aerts werd tweede en verzekerde zich daarmee (zonder een manche te winnen) van de eindzege in de Wereldbeker.

Op het thuisparcours van zijn vader wist Mathieu van der Poel zich binnen no time aan kop te nestelen. De wereldkampioen wilde voorkomen dat hij veel last had van zijn concurrenten. De enige die Van der Poel kon volgen was Toon Aerts, de leider in de Wereldbeker. Eli Iserbyt had geen goede start en moest zich terugvechten vanuit de achtergrond. Wout van Aert sloot ook, ondanks een slechte startpositie, in de eerste ronde aan bij de voorste groep.

Omdat Van der Poel en Aerts niet direct het verschil konden maken, kwam na één ronde toch een grote groep over start-finish. De wereldkampioen liet zich daarna even uitzakken in de groep. Het tempo lag niet denderend hoog, waardoor ook mindere goden vanuit de achtergrond aan konden sluiten. Het werd daardoor een soort wegkoers.

In de vijfde ronde schudde Aerts nog maar eens aan de boom, waarmee hij de kopgroep op een lang lint trok. Pidcock en Iserbyt zaten direct op zijn wiel, gevolgd door een groepje met daarbij Van der Poel en Van Aert. Een gat sloeg Aerts niet, maar precies een ronde later lukte Van der Poel dat wel. Een ontketende wereldkampioen sloeg direct een gat en was gevlogen.

Iserbyt en Aerts werden daarna zijn de enige achtervolgers, gevolgd door een groepje met onder meer Laurens Sweeck, Wout van Aert, Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar. Die groep bleek uiteindelijk te strijden voor de vierde plaats.

Tweede Wereldbeker-eindzege voor Aerts

Voor Toon Aerts was het zaak om op het podium te eindigen. Dat lukte met een tweede plaats, waardoor hij de eindzege in de Wereldbeker over de streep trok. Bijkomend voordeel voor Aerts: de premie van 30.000 euro als eindwinnaar van het UCI-klassement. Vorig seizoen (2018-2019) wist de kopman van Telenet-Baloise ook al de Wereldbeker te winnen.

Wereldbeker veldrijden 2019-2020

Uitslag mannen, Hoogerheide

1. Mathieu van der Poel

2. Toon Aerts op 0:38

3. Eli Iserbyt op 0:43

4. Michael Vanthourenhout op 0:49

5. Tim Merlier op 0:50

6. Lars van der Haar op 0:50

7. Tom Pidcock op 0:52

8. Wout van Aert op 0:53

9. Laurens Sweeck op 0:59

10. Corné van Kessel op 1:05

Eindklassement Wereldbeker 2019-2020

1. Toon Aerts – 577 punten

2. Eli Iserbyt – 531 punten

3. Michael Vanthourenhout – 492 punten

4. Laurens Sweeck – 473 punten

5. Lars van der Haar – 467 punten

6. Quinten Hermans – 444 punten

7. Corné van Kessel – 417 punten

8. Mathieu van der Poel – 400 punten

9. Gianni Vermeersch – 393 punten

10. Joris Nieuwenhuis – 340 punten