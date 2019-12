Mathieu van der Poel behoudt ongeslagen status in Diegem zondag 29 december 2019 om 21:00

Mathieu van der Poel heeft de Superprestigecross in Diegem gewonnen. De wereldkampioen wist zich ditmaal tot halfweg te bedwingen. Het is zijn zesde zege in Diegem bij de profs op rij, en zelfs zijn tiende in totaal. Eli Iserbyt strandde op korte afstand op plekje twee.

Pas iets na de klok van 20 uur trok een pak van liefst 83 renners zich op gang op Diegems grondgebied. Een avondcross bij kunstlicht is altijd iets speciaal, maar daar trok Lars van der Haar zich niets van aan. Van der Haar sukkelde de afgelopen weken met rug- en kuitblessures, maar was nu dus toch weer present.

Niet veel later volgde er een eerste prik van maestro Mathieu van der Poel, gezwind gevolgd door man in vorm Eli Iserbyt, die het Van der Poel ook afgelopen week ook in Loenhout lastig maakte. De tengere West-Vlaming gaf de indruk dat Van der Poel vandaag niet zomaar klaar met hem zou zijn en durfde het zelfs aan om de daaropvolgende rondes de koppositie op zich te nemen. Iserbyt maakte indruk in de openingsfase, maar toch wist een groepje met Tim Merlier, Michael Vanthourenhout, Tom Pidcock en Corne van Kessel zich weer in de wedstrijd te knokken.

Iserbyt lost, maar vindt tweede adem

Halverwege ging Mathieu van der Poel eens vol op de trappers staan op het asfalt. Net op dat moment ging Iserbyt in de fout op de schuine kant. Zo kwam hij middenin het achtervolgend groepje terecht, waar er vervolgens heel wat naar elkaar gekeken werd. Het hele groepje kwam zo in een ronde tijd op liefst 22 seconden van Van der Poel te zitten. Er bleek aan de wereldkampioen wederom niets te doen vandaag.

Toch vond Iserbyt in het laatste wedstrijdkwart zijn tweede adem. Samen met Michael Vanthourenhout ging hij toch nog eens op zoek naar Van der Poel. De twintig seconden werden er weer vijftien, en aan het bittere eind zelfs weer tien. Maar Van der Poel maakte zich nooit nog zorgen en kon aan het einde met enkele sprongetjes zelfs het publiek entertainen.

Van der Poel pakt zo zijn zesde zege bij de profs in Diegem op rij. Over alle categorieën heen is het voor Van der Poel zelfs zijn tiende zege in Diegem. Dankzij deze overwinning behoudt hij dus zijn ongeslagen status.

Superprestige veldrijden 2019-2020

Uitslag manche 6: Diegem

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 9s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 28s

4. Tim Merlier (Creafin-Fristads) op 37s

5. Lars van der Haar (Telenet-Baloise) op 40s

6. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 49s

7. Corne van Kessel (Telenet-Baloise) op 1m09s

8. Quinten Hermans (Telenet-Baloise) op 1m32s

9. David van der Poel (Corendon-Circus) op 1m48s

10. Tom Pidcock (Trinity)