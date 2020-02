Sweeck slaat twee vliegen in een klap: winst in Noordzeecross en Superprestige zaterdag 15 februari 2020 om 16:08

Laurens Sweeck was zaterdagmiddag de beste in de Noordzeecross voor Toon Aerts en Eli Iserbyt. De Belgisch kampioen begon voor halverwege cross aan een solo, die hij uiteindelijk tot een goed einde bracht. Mede dankzij zijn zege in de Noordzeecross behaalde Sweeck ook de eindzege in de Superprestige



Wordt het Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Lars van der Haar of Quinten Hermans? De Superprestige was voor aanvang van de Noordzeecross nog verre van beslist.

De kanshebbers stopten hun ambities in de beginfase van de wedstrijd niet onder stoelen of banken. Van der Haar maakte met een pijlsnelle start zijn ambities toonbaar, terwijl Iserbyt en Sweeck elkaar geen meter ruimte gunden. Daarom ontstond er al vroeg in de wedstrijd een kopgroep van vijf: Iserbyt, Sweeck, Van der Haar, Hermans en Toon Aerts.

Speldenprikjes werden uitgedeeld, maar niemand geraakte echt weg. Ondertussen voegden Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout zich bij de kopgroep. Op dat moment toonde Sweeck zijn goede benen. Voor halverwege cross ging de Belgisch kampioen ervandoor.

Het spel was vanaf dat moment op de wagen. Sweeck reed in no-time een voorsprong van veertien seconden bij elkaar, maar op dat moment besloten Aerts en Van der Haar in het groepje der achtervolgers de gashendel open te trekken. Dichterbij kwamen ze echter niet, waardoor Sweeck op weg was om de Superprestige naar zich toe te trekken.

In de laatste rondes kwam de Vlaming niet meer in de problemen: de overwinning in Middelkerke was voor Sweeck. Daarachter was het vooral kijken naar de strijd om de overige podiumplaatsen. Iserbyt en Aerts onderscheidden zich van de rest, waardoor zij met de Belgisch kampioen mee het podium op mochten.

Superprestige 2019-2020

Uitslag Noordzeecross Middelkerke

1. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions)

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Lars van der Haar (Telenet-Baloise Lions)

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

6. Tom Pidcock (Trinity)

7. Quinten Hermans (Tormans CX)

8. Tom Meeusen (Group Hens-Maes Containers)

9. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix)

10. Joris Nieuwenhuis (Sunweb)