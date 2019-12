Indrukwekkende Alvarado slaat dubbelslag in DVV Verzekeringen Trofee vrijdag 27 december 2019 om 14:30

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Azencross in Loenhout op haar naam geschreven. De Nederlandse reed de hele wedstrijd alleen en won met een voorsprong van meer dan anderhalve minuut voorsprong op Sanne Cant. Annemarie Worst volgde nog iets verderop en verliest zo haar leidersplaats in de DVV Verzekeringen Trofee.

De Azencross opende met twee opvallende valpartijen bij de start. Bij de eerste, nog op de startstrook zelf, was de voormalige Belgische kampioene Loes Sels het grootste slachtoffer van dienst. Nog geen halve minuut later was het weer van dat, op de eerste brug van de dag. Europese kampioene Yara Kastelijn schoof onderuit en nam zowat het halve peloton met zich mee. Kastelijn kon echter voort, in tegenstelling tot Lucinda Brand. De Nederlandse kampioene had bijzonder veel last van haar scheenbeen en moest er even later dan ook de brui aan geven.

Ceylin del Carmen Alvarado was aan al dat onheil ontsnapt en voelde zich duidelijk in haar sas op dit parcours. Alvarado nam zo ook meteen de tussensprint en bijhorende bonificatieseconden mee. Het weerwerk moest in eerste instantie komen van Katie Compton en even later van Annemarie Worst. Worst, de toenmalige leidster in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee, hield het verschil nog even binnen de tien seconden, maar begon dan foutjes te maken. Worst ging tot twee keer toe overkop en zag Alvarado meer dan een minuut afstand nemen.

Alvarado bleef verder foutloos en zou in de tweede wedstrijdhelft alleen maar verder wegrijden. Zo ver dat ze zelfs haar achterstand van 56 seconden in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee kon ombouwen tot een voorsprong van 57 seconden. Achter haar rug moesten Worst en Compton het inmiddels ook opnemen tegen wereldkampioene Sanne Cant in de strijd om de ereplaatsen. Cant trok uiteindelijk ook aan het langste eind, maar dan wel op liefst 1 minuut en 45 seconden van een indrukwekkende Alvarado.

DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020

Uitslag manche 5: Loenhout

1. Ceylin Alvarado (Corendon-Circus)

2. Sanne Cant (IKO-Crelan) op 1m44s

3. Annemarie Worst (777) op 1m47s

4. Katie Compton (Trek) op 1m52s

5. Alice Maria Arzuffi (777) io 2m25s

6. Eva Lechner (Creafin-Fristads) op 2m29s

7. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m49s

8. Ruby West op 2m53s

9. Yara Kastelijn (777) op 2m54s

10. Rebecca Fahringer (Trek) op 2m55s