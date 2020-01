Annemarie Worst wint sprint van Ceylin Alvarado in Wereldbeker Nommay zondag 19 januari 2020 om 14:16

Annemarie Worst heeft in Frankrijk de Wereldbeker veldrijden van Nommay op haar naam geschreven. Ze was na vijf rondes de snelste van een kopgroep van drie, want het draaide na een technische cross uit op een sprint. Ceylin del Carmen Alvarado werd tweede, voor Katie Compton.

Ceylin del Carmen Alvarado had niet de beste start. Door een schakelfout viel ze terug in het peloton, maar binnen no time had ze de orde hersteld op het technische (en soms bevroren) parcours in Nommay. Ook een uitglijder in de eerste ronde kon Alvarado niet tegenhouden. Samen met Annemarie Worst en de verrassende Marion Riberolle vormde ze na twee rondes de kopgroep.

Riberolle en Compton

De Franse kampioene bleef brutaal meedraaien met Alvarado en Worst. Andere kleppers als Lucinda Brand, Sanne Cant, Yara Kastelijn (allen op trainingskamp), Marianne Vos (geblesseerd) waren afwezig, waardoor de top-10 een meer internationale uitstraling kreeg. Het drietal aan kop liet halverwege het tempo wat zakken, waardoor Katie Compton aan kon sluiten.

Bij het ingaan van de vierde ronde was er flinke tegenslag voor Riberolle: haar achterblad brak af. Ze moest daardoor heel ver lopen tot aan de materiaalpost en was direct uitgeschakeld voor een goede uitslag. Compton nam haar plek over in de kopgroep en daagde tot in de slotronde Alvarado en Worst uit.

Sprint met drie voor de overwinning

In de laatste omloop voerde wereldbekerleidster Alvarado de druk op. Alleen Worst kon het wiel houden van de Nederlandse kampioene, maar Compton gaf niet op. Sterker nog, de 41-jarige Amerikaanse demarreerde in de ultieme slotfase. Ver kwam haar poging niet. Het werd daardoor een sprint-à-trois, die door Worst van kop gewonnen werd. Alvarado nam genoegen met de tweede plek, voor Compton.

Wereldbeker veldrijden 2019-2020

Uitslag vrouwen, Nommay

1. Annemarie Worst

2. Ceylin del Carmen Alvarado

3. Katie Compton

4. Christine Majerus

5. Manon Bakker

6. Clara Honsinger

7. Caroline Mani

8. Ellen Van Loy

9. Eva Lechner

10. Marion Norbert Riberolle

In de stand van de Wereldbeker veldrijden is de spanning toegenomen door de zege van Worst. Met alleen de manche in Hoogerheide nog te gaan, is het verschil tussen Alvarado en Worst nu slechts vijf punten. Katerina Nash bezet de derde plaats.

Stand Wereldbeker voor vrouwen (na 8 van de 9 manches)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 430 punten

2. Annemarie Worst – 425 punten

3. Katerina Nash – 398 punten

4. Inge van der Heijden – 344 punten

5. Katie Compton – 341 punten

6. Maghalie Rochette – 329 punten

7. Anna Kay – 313 punten

8. Manon Bakker – 306 punten

9. Caroline Mani – 298 punten

10. Lucinda Brand – 290 punten