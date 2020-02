Alvarado stelt eindzege in Superprestige veilig met overwinning in Noordzeecross

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen gaf zaterdag haar eindzege nog eens extra glans door ook de Noordzeecross te winnen. Alvarado bleef na iets meer dan veertig minuten crossen Denise Betsema en Annemarie Worst voor in een spurt.



Ceylin del Carmen Alvarado wilde zaterdag haar eindzege in de Superprestige veiligstellen. De Nederlandse wereldkampioen had een uitstekende uitgangspositie om dat te doen, maar moest in de Noordzeecross toch nog Yara Kastelijn en Annemarie Worst in de gaten houden.

Kastelijn kon Alvarado in de Noordzeecross niet meer bedreigen, en dus werd Worst de grootste concurrent van Alvarado. Worst stond echter te ver in het klassement om nog een serieuze poging te wagen.

Spannend was de strijd om de zege in de Noordzeecross wel. Net zoals voorgaande weken namen Worst en Alvarado al in de eerste ronde afstand van het deelnemersveld. Een nieuw duel leek in de maak te zijn, met deze keer een beter ogende Worst. Tot halverwege cross reden de twee dames samen vooruit, maar daarna werd de wedstrijd even volledig opengegooid.

Alvarado moest van schoenen wisselen, terwijl Betsema vanuit de achtergrond ineens kwam opstomen. Het gevolg: Worst aan kop, met twee dames in de achtervolging. Lang bleef deze situatie niet zo. Eerst maakte de Alvarado de aansluting, daarna Betsema.

De drie Nederlanders reden vervolgens samen de laatste ronde in. Alvarado nam in deze ronde de leiding. Maar Betsema en Worst losrijden? Nee, dat lukte niet. En dus moest er wederom voor de zege gespurt worden. Daarin bleek Alvarado superieur te zijn, voor Betsema en Worst.

Superprestige 2019-2020

Uitslag Noordzeecross Middelkerke

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Annemarie Worst (777)

4. Shirin van Anrooij

5. Eva Lechner (Creafin-Fristads)

6. Yara Kastelijn (777)

7. Ellen van Loy (Telenet-Baloise Lions)

8. Inge van der Heijden (CCC-Liv)

9. Anna Kay (Experza Pro)

10. Sanne Cant (IKO-Crelan)