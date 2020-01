Van der Poel slaagt met vlag en wimpel in Universiteitscross

Mathieu van der Poel is met vlag en wimpel geslaagd in zijn missie om de Universiteitscross in Brussel te winnen. Ook zondag stond er weer geen maat op de Nederlander, die aan een demarrage genoeg had. Eli Iserbyt nam met zijn tweede plaats een voorschot op de eindzege in de DVV Verzekeringen Trofee. Corné van Kessel werd derde.



Geen Toon Aerts, geen Laurens Sweeck, geen Wout van Aert en geen Quinten Hermans in de tweede editie van de Brussels Universities Cyclocross. Zouden zij al met hun hoofd bij het BK in Antwerpen van volgende week zitten, nu Eli Iserbyt het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee al voortijdig in zijn voordeel beslist lijkt te hebben?

Grote namen naar de kop

Met Mathieu van der Poel, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel en Tim Merlier waren er echter alsnog genoeg grote namen om naar uit te kijken in Brussel. Zij, ook vergezeld door Gianni Vermeersch en Jens Adams, namen dan ook niet geheel verrassend de kop van de wedstrijd in de openingsfase.

Vanthourenhout neemt opnieuw initiatief

Deze samenstelling veranderde al snel. Net zoals zaterdag in Gullegem was het Vanhthourenhout die het initiatief nam. Deze keer deed de Vlaming dat al in de tweede ronde. Van der Poel en Van Kessel volgden, maar Iserbyt zat niet direct mee. De West-Vlaming moest zondag meer dan tien seconden pakken op Vanthourenhout om het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee definitief te winnen.

Val Van der Poel, Iserbyt maakt aansluiting

Iserbyt begon aan zijn achtervolging in de derde ronde, terwijl MVDP vooraan in aanraking kwam met de hekken. De Nederlander kon snel weer de aansluiting met Van Kessel en Vanthourenhout. Hetzelfde gold voor Iserbyt en Merlier, die dat aan het begin van de vierde ronde deden.

Uitstekend rapport Van der Poel met tien op tien

Een ronde keken de grote namen naar elkaar, waarna Van der Poel het welletjes vond. Met een demarrage halverwege de zesde ronde besliste hij de wedstrijd opnieuw in zijn voordeel. Daarmee behaalde de Nederlander met tien overwinningen in tien wedstrijden een uitstekend rapportcijfer.

Eindzege Iserbyt bijna zeker

Daarachter raakten Iserbyt en Vanthourenhout verwikkeld in een strijd om de tweede en derde plaats. Van Kessel hield de twee coureurs van Pauwels Sauzen-Bingoal op afstand in de gaten, maar kon in de voorlaatste ronde alsnog de aansluiting maken. Van hen bleek Iserbyt uiteindelijk nog over de beste benen te beschikken, waarna hij naar de tweede plaats kon rijden én daarmee ook een voorschot nam op de eindzege in de DVV Verzekeringen Trofee

DVV Trofee Brussel

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Corné van Kessel (Tormans-Wanty Gobert)