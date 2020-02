Superprestige Merksplas gaat toch niet door vanwege storm Ciara zondag 9 februari 2020 om 10:17

De Superprestige-wedstrijd in Merksplas gaat vandaag toch niet door vanwege de aangekondigde storm Ciara. Gisteren liet de organisator nog weten dat de wedstrijden zouden worden verreden, maar de burgemeester steekt daar nu een stokje voor.

Na de cross van Lille werd er al hevig gediscussieerd over het al dan niet doorgaan van de voorlaatste manche van de Superprestige, aangezien Nederland en België al enkele dagen in de ban zijn van de aangekondigde storm Ciara. Zo worden er vandaag windstoten tot wel 140 kilometer per uur verwacht.

“De organisatie en veiligheidsdiensten houden de situatie nauwgezet in de gaten, maar de Superprestige-manche in Merksplas gaat door”, zo liet de organisatie zaterdag weten. Er werd wel besloten om de start van de vrouwen- en mannencross te vervroegen, maar de Superprestige ziet zich nu genoodzaakt om de crossen te annuleren.

Burgemeester: “Alle partijen gaven een negatief advies”

“Na overleg met de veiligheidsdiensten moeten we de Superprestige-manche helaas annuleren. Dit om de veiligheid van de renners, supporters en organisatie niet in gevaar te brengen”, klinkt het nu. Burgemeester Frank Wilrycx geeft tekst en uitleg. “We hadden om half tien onze laatste veiligheidsoverleg, om te zien of de cross kon doorgaan.”

“We zaten met alle partijen om de tafel. De betrokken instanties gaven allemaal een negatief advies, waaronder de brandweer en de wielerbond. We hebben uiteindelijk in gezamenlijk overleg besloten om het af te lassen”, aldus Wilrycx, die de teleurstelling van de organisatie begrijpt. “De organisator is weken bezig geweest met de opbouw van het parcours.”

Verantwoordelijkheid

“Het is niet te vergelijken met het annuleren van een voetbalwedstrijd, aangezien het stadion gewoon blijft staan. Hier is het parcours voor niks opgebouwd.” Volgens Eddy Lissens, coördinator van de commissie veldrijden bij de Belgische wielerbond, kon de beslissing pas vandaag worden genomen.

“We moesten eerst de rapporten afwachten van binnenlandse zaken en het crisiscentrum wat betreft de weersverwachtingen. We hadden vandaag een vergadering met alle betrokken partijen. We hebben gevraagd naar de verschillende meningen en die waren allemaal negatief. De burgemeester heeft na het samenvoegen van de verslagen besloten om de cross te annuleren.”

Burgemeester Frank Wilrycx De organisatie is bezig met het afbreken van het podium