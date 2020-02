Alvarado trekt nieuw duel met Worst naar zich toe in Krawatencross

Ceylin del Carmen Alvarado heeft ook de Krawatencross gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen van Alpecin-Fenix vocht zaterdag opnieuw een duel uit met Annemarie Worst, die zij in een sprint wist te winnen. Shirin van Anrooij eindigde op een knappe derde plaats.



Het publiek in Lille kon zaterdag opnieuw genieten van een tweestrijd tussen Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado.

Al na de eerste ronde beseften de concurrenten zich dat zij voor de laatste podiumplaats reden. De twee Nederlandse dames zetten in de eerste ronde meteen druk, hetgeen direct resulteerde in een gat met tegenstanders als Katherine Compton, Shirin van Anrooij, Inge van der Heijden en… Sanne Cant. Die laatste leek met haar goede start zich te revancheren voor het mislukte WK in Dübendorf, maar zakte in de cross verder weg.

Echt ver reden Alvarado en Worst vooraan niet weg. Toch werd gedurende de cross duidelijk dat ze aan de tien tot twintig seconden voorsprong op Van der Heijden en Van Anrooij genoeg hadden. Als een van de twee vooraan versnelde, groeide het gat weer een beetje. Als er vooraan naar elkaar gekeken werd, slonk het gat weer.

Uiteindelijk viel de beslissing – net als in voorgaande crossen – pas in de laatste ronde. Deze keer bestookten de twee rivalen elkaar niet met aanvallen in de slotronde, waardoor er opnieuw gesprint mocht worden. Daarin bleek Alvarado nipt beter te zijn dan Worst. Van Anrooij bleef Van der Heijden een kleine halve minuut later voor in de strijd om de derde plaats.

DVV Trofee 2019-2020

Uitslag Krawatencross Lille

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

2. Annemarie Worst (777)

3. Shirin van Anrooij

4. Inge van der Heijden (CCC-Liv)

5. Katherine Compton

6. Aniek van Alphen

7. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

8. Sanne Cant (IKO-Crelan)

9. Alice Maria Arzuffi (777)

10. Anna Kay (Experza)