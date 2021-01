Van Aert en Van der Poel op één en twee in Wereldbeker, Brand verzekert zich van eindwinst

Overzicht

In de eerste dagen van 2021 is het eerste crossklassement verdeeld. Hoewel er nog een wedstrijd verreden moet worden, verzekerde Lucinda Brand zich van de eindzege in de Wereldbeker. Bij de mannen gaan Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de leiding. WielerFlits zet de standen van de belangrijkste klassementen onder elkaar.



Wereldbeker

Wout van Aert staat nog altijd aan de leiding in de Wereldbeker, al is Mathieu van der Poel hem tot op vijftien punten genaderd. Op de oevers van de Westerschelde was de wereldkampioen heer en meester in de wedstrijd in Hulst en stelde zo zijn achtste zege van het seizoen veilig. Van Aert werd wel tweede, nadat hij in de slotronde wegreed bij Tom Pidcock. De Brit kwam op de achtste plaats wel de top tien van het wereldbekerklassement binnen.

Lucinda Brand heeft zich voor het eerst in haar carrière verzekerd van de eindoverwinning in de Wereldbeker. Hoewel de laatste ronde in Overijse nog moet worden afgewerkt, is de Rotterdamse van Baloise Trek Lions niet meer te achterhalen. In de stand heeft ze nu 42 punten voorsprong op Denise Betsema, die dankzij haar overwinning in Hulst over Ceylin del Carmen Alvarado heen ging in het klassement.

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug. Renners met een gelijk puntenaantal worden gerangschikt op basis van het grootste aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen, et cetera. Als ze dan nog steeds gelijk staan, worden de punten van de meest recente wedstrijd gebruikt om tot een klassering te komen.

Verreden crossen:

29/11 – Tábor – Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand

20/12 – Namen – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

27/12 – Dendermonde – Wout van Aert en Lucinda Brand

03/01 – Hulst – Mathieu van der Poel en Denise Betsema

Tussenstand na vier manches (mannen)

1. Wout van Aert – 125 punten

2. Mathieu van der Poel – 110 punten

3. Michael Vanthourenhout – 106 punten

4. Toon Aerts – 87 punten

5. Quinten Hermans – 78 punten

6. Corné van Kessel – 73 punten

7. Lars van der Haar – 61 punten

8. Tom Pidcock – 59 punten

9. Laurens Sweeck – 58 punten

10. Thijs Aerts – 54 punten

Tussenstand na vier manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 150 punten

2. Denise Betsema – 108 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado – 102 punten

4. Blanka Kata Vas – 83 punten

5. Clara Honsinger – 80 punten

6. Sanne Cant – 66 punten

7. Annemarie Worst – 64 punten

8. Puck Pieterse – 57 punten

9. Alice Maria Arzuffi – 56 punten

10. Fem van Empel – 46 punten

Nog te rijden:

24/01 – Overijse

Superprestige

In de strijd om de Superprestige is na afgelopen weekend niets veranderd. De laatste manche in Middelkerke wordt namelijk pas in februari afgewerkt. Bij de mannen heeft Toon Aerts de beste papieren; de renner van Baloise Trek Lions verdedigt een voorsprong van vijf punten op nummer twee Eli Iserbyt, terwijl ook Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Lars van der Haar nog aanspraak maken op de eindzege. Bij de vrouwen gaat Lucinda Brand aan kop.

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

11/10 – Gieten – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

24/10 – Ruddervoorde – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

11/11 – Niel – Laurens Sweeck en Lucinda Brand

22/11 – Merksplas – Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand

06/12 – Boom – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

13/12 – Gavere – Tom Pidcock en Lucinda Brand

26/12 – Heusden-Zolder – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

Tussenstand na zeven manches (mannen)

1. Toon Aerts – 89 punten

2. Eli Iserbyt – 84 punten

3. Michael Vanthourenhout – 80 punten

4. Laurens Sweeck – 78 punten

4. Lars van der Haar – 78 punten

6. Corné van Kessel – 71 punten

7. Daan Soete – 48 punten

8. Quinten Hermans – 36 – punten

9. Ryan Kamp – 34 punten

10. Mathieu van der Poel – 29 punten

Tussenstand na zeven manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 101 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 98 punten

3. Denise Betsema – 86 punten

4. Annemarie Worst – 79 punten

5. Yara Kastelijn – 72 punten

6. Manon Bakker – 64 punten

7. Sanne Cant – 45 punten

8. Laura Verdonschot – 35 punten

9. Aniek van Alphen – 34 punten

10. Anna Kay – 31 punten

Nog te rijden:

06/02 – Middelkerke

X²O Badkamers Trofee

Eli Iserbyt verstevigde in de GP Sven Nys van Baal zijn koppositie in de X²O Trofee. Ondanks een gekwetste elleboog legde de Pauwels Sauzen-renner beslag op de vierde plaats en wist zo zijn concurrenten Lars van der Haar en Toon Aerts belangrijke seconden aan te smeren. De winnaar van de cross in Baal, Mathieu van der Poel, rukte op van de negende naar de zesde plaats in het klassement en volgt nu op 7:40 minuten.

Net als de Wereldbeker en de Telenet Superprestige voert Lucinda Brand ook de strijd om de X²O Badkamers Trofee aan. In Baal moest ze de winst laten aan Ceylin del Carmen Alvarado, maar wel liep ze vijf seconden uit op haar naaste belaagster Denise Betsema en vergrootte ze het gat naar de nummer drie, Yara Kastelijn, naar 4:49 minuten. Na de nationale kampioenschappen volgen nog de manches in Hamme, Lille en Brussel.

Het klassement van de X²O Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

31/10 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

28/11 – Kortrijk – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

12/12 – Antwerpen – Mathieu van der Poel en Denise Betsema

23/12 – Herentals – Wout van Aert en Ceylin del Carmen Alvarado

01/01 – Baal – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

Stand na vijf manches (mannen)

1. Eli Iserbyt in 5u00m22s

2. Michael Vanthourenhout op 3m27s

3. Toon Aerts op 3m33s

4. Lars van der Haar op 3m50s

5. Quinten Hermans op 6m04s

6. Mathieu van der Poel op 7m40s

7. Wout van Aert op 7m55s

8. Corné van Kessel op 8m08s

9. Laurens Sweeck op 8m28s

10. Ryan Kamp op 11m01s

Stand na vijf manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand in 3u38m21s

2. Denise Betsema op 58s

3. Yara Kastelijn op 4m49s

4. Ceylin del Carmen Alvarado op 5m09s

5. Annemarie Worst op 7m13s

6. Fem van Empel op 7m41s

7. Sanne Cant op 9m43s

8. Manon Bakker op 10m18s

9. Aniek van Alphen op 10m31s

10. Clara Honsinger op 13m03s

Nog te rijden:

23/01 – Hamme

07/02 – Lille

14/02 – Brussel

