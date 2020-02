Iserbyt en Alvarado pakken DVV Trofee, alleen Superprestige staat nog op het spel maandag 10 februari 2020 om 12:15

Nadat eerder al de eindzeges in de Wereldbeker verdeeld werden, zijn nu Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado de winnaars van de DVV Trofee. Alleen de Superprestige moet nog worden verdeeld. WielerFlits zet de standen in de drie belangrijkste klassementen op een rijtje.

Wereldbeker

Twee weken geleden werd de laatste ronde om de Wereldbeker verreden. In Hoogerheide pakte Mathieu van der Poel zijn vijfde overwinning, maar omdat de wereldkampioen vier manches had gemist speelde hij geen rol in de strijd om de eindzege. Toon Aerts kwam op de Brabantse Wal als tweede over de aankomst en stelde daarmee zijn eindoverwinning veilig. Eli Iserbyt eindigde in het klassement als tweede, voor Michael Vanthourenhout.

Bij de vrouwen bleef de strijd om eindwinst tot de slotfase erg spannend, tot door een valpartij van Ceylin del Carmen Alvarado het kwartje voor Annemarie Worst de goede kant op viel. Het verschil tussen beide vrouwen bedroeg uiteindelijk slechts twintig punten. Katerina Nash werd derde. Lucinda Brand sleepte in Hoogerheide haar derde overwinning binnen en besloot de Wereldbeker op de zevende plaats.

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 80, 70 en 65 punten toebedeeld. De nummers vier (60), vijf (55) en zes (50) ontvangen ook een hoop punten. De nummers zeven tot en met elf krijgen respectievelijk 48, 46, 44, 42 en 40 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug.

Verreden crossen:

14/09 – Iowa – Eli Iserbyt en Maghalie Rochette

22/09 – Waterloo – Eli Iserbyt en Katerina Nash

20/10 – Bern – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

16/11 – Tábor – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

24/11 – Koksijde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

22/12 – Namen – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

26/12 – Heusden-Zolder – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

19/01 – Nommay – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

26/01 – Hoogerheide – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

Eindstand na negen manches (mannen)

1. Toon Aerts – 577 punten

2. Eli Iserbyt – 531 punten

3. Michael Vanthourenhout – 492 punten

4. Laurens Sweeck – 473 punten

5. Lars van der Haar – 467 punten

6. Quinten Hermans – 444 punten

7. Corné van Kessel – 417 punten

8. Mathieu van der Poel – 400 punten

9. Gianni Vermeersch – 393 punten

10. Joris Nieuwenhuis – 340 punten

Eindstand na negen manches (vrouwen)

1. Annemarie Worst – 495 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 480 punten

3. Katerina Nash – 430 punten

4. Inge van der Heijden – 388 punten

5. Katie Compton – 377 punten

6. Maghalie Rochette – 375 punten

7. Lucinda Brand – 370 punten

8. Anna Kay – 346 punten

9. Caroline Mani – 335 punten

10. Manon Bakker – 333 punten

Nog te rijden: –

Superprestige

Geen verschuivingen in de strijd om de Superprestige na afgelopen weekend. De organisatie van de veldrit van Merksplas was gereed om de renners te ontvangen, maar storm Ciara gooide roet in het eten. Na het laatste veiligheidsoverleg werd besloten de cross af te gelasten. Daarmee rest alleen nog de veldrit van Middelkerke komende zaterdag. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is de strijd om de eindzege nog niet beslist.

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

13/10 – Gieten – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

19/10 – Boom – Toon Aerts en Alice Maria Arzuffi

27/10 – Gavere – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

03/11 – Ruddervoorde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

08/12 – Zonhoven – Toon Aerts en Annemarie Worst

29/12 – Diegem – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

09/02 – Merksplas – afgelast

Tussenstand na zeven manches (mannen)

1. Laurens Sweeck – 69 punten

2. Eli Iserbyt – 68 punten

3. Lars van der Haar – 64 punten

4. Quinten Hermans – 63 punten

5. Corné van Kessel – 62 punten

6. Toon Aerts – 60 punten

7. Tom Pidcock – 53 punten

8. Tim Merlier – 35 punten

9. Jens Adams – 33 punten

10. Gianni Vermeersch – 31 punten

Tussenstand na zeven manches (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 81 punten

2. Yara Kastelijn – 76 punten

3. Annemarie Worst – 65 punten

4. Alice Maria Arzuffi – 62 punten

5. Sanne Cant – 61 punten

6. Eva Lechner – 50 punten

7. Ellen Van Loy – 43 punten

8. Inge van der Heijden – 42 punten

9. Laura Verdonschot – 31 punten

10. Manon Bakker – 27 punten

Nog te rijden:

15/02 – Middelkerke

DVV Verzekeringen Trofee

Met de Krawatencross Lille kwam een einde aan de DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020. Bij de mannen pakte Eli Iserbyt de eindoverwinning met een royale voorsprong op ploegmaat Michael Vanthourenhout. Mathieu van der Poel liet de laatste klassementsproef aan zich voorbijgaan en zakte naar plaats drie. Wout van Aert scoorde in Lille zijn eerste wedstrijdzege sinds zijn terugkeer na zijn zware valpartij in de Tour de France.

Een week na haar wereldtitel in Dübendorf zette Ceylin del Carmen Alvarado in Lille de DVV Trofee op haar naam met haar vijfde opeenvolgende zege in het regelmatigheidscriterium. Annemarie Worst, die de Flandriencross Hamme had gewonnen, eindigde op 2:16 op de tweede plaats. Het gaatje naar Yara Kastelijn, de nummer drie, was fors groter. De Europese kampioene moest 11:51 toegeven.

Het klassement van de DVV Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

01/11 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

17/11 – Hamme – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

30/11 – Kortrijk – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

14/12 – Ronse – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

27/12 – Loenhout – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

01/01 – Baal – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

05/01 – Brussel – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

08/02 – Lille – Wout van Aert en Ceylin del Carmen Alvarado

Eindstand na acht manches (mannen)

1. Eli Iserbyt in 8:09:30

2. Michael Vanthourenhout op 5:19

3. Mathieu van der Poel op 7:43

4. Corné van Kessel op 8:21

5. Lars van der Haar op 12:23

6. Tim Merlier op 14:14

7. Tom Meeusen op 14:53

8. Jens Adams op 15:52

9. Toon Aerts op 16:04

10. Laurens Sweeck op 18:19

Eindstand na acht manches (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado in 5:44:43

2. Annemarie Worst op 2:16

3. Yara Kastelijn op 11:51

4. Eva Lechner op 13:27

5. Sanne Cant op 13:38

6. Alice Maria Arzuffi op 13:57

7. Ellen Van Loy op 17:02

8. Katherine Compton op 18:55

9. Kim Van de Steene op 24:41

10. Loes Sels op 26:51

Nog te rijden: –

Komend weekend wordt de strijd om de Superprestige beslist met de veldrit van Middelkerke. Een dag later staat de Vestingcross Hulst op de kalender, onderdeel van de Ethias Cross maar geen klassementsproef. Daarna vormen de GP Leuven (22 februari) en de Internationale Sluitingsprijs Oostmalle (23 februari) het sluitstuk van dit crossseizoen.

