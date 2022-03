Top of flop: zijn de favorieten klaar voor de Ronde van Vlaanderen?

Overzicht

Zondag staat de mytische Ronde van Vlaanderen op de kalender. De grootste koers ter wereld volgens de Vlamingen, een resem buitenlanders zal het met ze eens zijn. Maar wie is er op punt in de heilige Vlaamse wielerweek en wie kan de Hoogmis beter vanuit de zetel bekijken? Het voorspel is kortom begonnen: wie komt er te vroeg en wie schiet raak? WielerFlits maakt een overzicht langs de voornaamste namen.

De slapende roosjes

Een aantal renners zullen met een goede gemoedsrust naar Antwerpen afreizen dit weekend. Met Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic reeds op zak, geldt Wout van Aert als topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Hij zag de laatste weken een zeer sterk Jumbo-Visma rond zich en zou zelfs als bliksemafleider voor een van zijn ploegmaats kunnen fungeren. De Belgische kampioen die wint in Oudenaarde zou Vlaanderen in extase brengen. Bovendien historisch: nog nooit won een renner zowel Omloop als De Ronde.

Wie ook goed zal slapen, is Tadej Pogačar. Het Sloveense wonderkind won al de UAE Tour, maakte Tirreno-Adriatico met zijn overmacht oersaai en verstomde de concurrentie met een indrukwekkende en ellenlange solo in Strade Bianche. De tweevoudig Tourwinnaar maakt weliswaar zijn profdebuut op kasseien deze week, maar in de U23-variant van de Ronde van Vlaanderen (oké, die koers is niet te vergelijken met wat we zondag voor te zien krijgen) werd hij in 2018 vijftiende in de sprint om plek twee. Pogačar zal er zonder twijfel staan.

Een maand geleden gaf niemand er een stuiver voor. Twee weken geleden was er van een rentree in koers nog geen sprake. Maar sindsdien werd Mathieu van der Poel wel derde in Milaan-San Remo en hij won een rit in de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali. Het belangrijkste is misschien wel dat hij verlost lijkt van de hardnekkige rugblessure die hem maanden aan de kant hield. Christophe Roodhooft liet ons weten dat de Nederlandse veelvraat ‘niet top-top-top, maar wel een favoriet voor de Ronde’. Dat belooft!

Van Aert was al twee keer aan het feest dit voorjaar - foto: Cor Vos Pogacar is dit seizoen op calvarietocht - foto: Cor Vos Net terug op tijd terug in orde: heeft MVDP zondag een superdag? - foto: Cor Vos

Bloemetjes die in het duister bloeien

De drie topfavorieten zijn gekend, maar in hun schaduw staan nog een paar renners die zondag óók kunnen uitpakken dankzij hun goede vorm. Denk dan aan Kasper Asgreen. Hij is titelverdediger en maakte de voorbije week een steeds betere indruk. Zijn derde plek in Strade Bianche – volgens hemzelf op het toppunt van zijn mogelijkheden – liegt ook niet. Ook Mads Pedersen rekenen we hiertoe. De wereldkampioen van 2019 steekt in blakende vorm en maakte indruk op de Kemmelberg. Vergeet ook niet: hij werd hier al eens tweede.

Een beetje Danish Dynamite kan de drie topfavorieten daarom weleens dwarsbomen. Van Aert heeft met Jumbo-Visma echter wel het voordeel dat ook anderen in zijn ploeg kunnen zegevieren. In Omloop Het Nieuwsblad maakte Tiesj Benoot al indruk en ook in de E3 Prijs speelde hij een bepalende rol. In de E3 Saxo Bank Classic én Gent-Wevelgem stond Christophe Laporte op het podium, nadat hij ook al heel dichtbij was in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij lijkt de most valueble player voor Van Aert. Kan de Fransman nu wél winnen?

Asgreen is de enige kopman bij Quick-Step Alpha Vinyl - foto: Cor Vos Pedersen wist in Parijs-Nice al de maat te nemen van Wout van Aert - foto: Cor Vos Benoot als troefkaart in ploegenspel van Jumbo-Visma - foto: Cor Vos Dé MVP van dit voorjaar is toch wel Laporte - foto: Cor Vos

Vergeet-me-nietjes

Het kransje met de iets minder grote favorieten is groot. Die moeten we wel zoeken in de minder sterke blokken. Zo werd de immer sterke Stefan Küng al derde in de E3 Prijs, die toch geldt als de mini-Ronde van Vlaanderen. Matej Mohorič deed het daar een plaatsje minder, maar de winnaar van Milaan-San Remo is overduidelijk in zijn beste vorm ooit. Dat geldt ook voor Anthony Turgis. De laatste jaren maakte hij een gestage ontwikkeling door in dit soort wedstrijden. Hij vliegt echter nog steeds onder de radar, net dat maakt hem heel gevaarlijk.

Voor Jasper Stuyven geldt steeds meer dat hij solo naar de meet moet rijden. Daarmee boekte hij zijn grootste successen. Op het jongste WK en zondag tijdens Gent-Wevelgem gokte hij op zijn sprint, maar viel hij twee keer buiten het podium. Dan is er nog INEOS Grenadiers, dat hier de altijd sterke Dylan van Baarle aan het vertrek brengt. Hij bewees in Dwars Door Vlaanderen 2021 dat een solo voor hem gemaakt is. Tom Pidcock kwakkelt weliswaar, maar ook hem mag je nooit vergeten. Het toptalent heeft zich reeds bewezen. Dat geldt ook voor Alexander Kristoff: de oudwinnaar is altijd op de afspraak in De Ronde.

KingKüng toont altijd spierballen in het Vlaamse - foto: Cor Vos Mohoric dropt zijn naam tussen de favorieten - foto: Cor Vos Turgis hikt al jaren tegen een echt grote zege aan; hij was al tweede in Milaan-San Remo - foto: Cor Vos Weer nét niet voor Stuyven in een grote Belgische klassieker - foto: Cor Vos Van Baarle maakte op de tweede rij indruk de afgelopen week - foto: Cor Vos Pidcock is een natuurtalent en kan er zondag zo maar uit het niets staan, na zijn maagproblemen - foto: Cor Vos Weer opgebloeid bij Intermarché: Alexander Kristoff - foto: Cor Vos

Treurwilgen

De waarheid verbloemen doe je door zondag niet mee te doen. Als we l’Equipe mogen geloven, heeft drievoudig wereldkampioen Peter Sagan besloten om thuis te blijven. Een 68ste plaats in de E3 Saxo Bank Classic was tot op heden zijn beste Vlaamse resultaat. Wie er zeker niet bij is, is de huidige wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Fransman zal dit weekend moeten gebruiken om in vorm te komen voor de heuvelklassiekers, want dat is nodig. Zoek ook niet naar Biniam Girmay. Het goudhaantje van Intermarché-Wanty-Gobert brengt zijn gewonnen boeket bloemen van Gent-Wevelgem naar zijn vrouw en dochter.

Wel van de partij, maar niet in bloei dit voorjaar: de op papier sterke blokken van AG2R Citroën (Greg Van Avermaet en Oliver Naesen hebben we na een goede Omloop amper nog van voren gezien), EF Education-EasyPost (Michael Valgren, Alberto Bettiol; totaal onzichtbaar), Israel-Premier Tech (Sep Vanmarcke, weliswaar ziek geweest) en Astana Qazaqstan (Gianni Moscon rijdt harder achteruit dan vooruit momenteel). Alles leuk en aardig, maar als zij zondag plots komen piepen dan is dat een weergaloze verrassing.

Tot slot: Lotto Soudal. Leuk bezig in de wat kleinere koersen, maar op de hoofdvogel hebben ze nog niet een schot gewaagd. Meedoen voor de knikkers in deze koers lijkt voor mannen als Victor Campenaerts, Tim Wellens en good old Philippe Gilbert een utopie. Van hetzelfde laken een pak voor Iván García. Best goed op dreef de laatste weken, maar een hoofdrol in Vlaanderen speelde hij nog nooit. Dat zal ook Søren Kragh Andersen niet doen. Ondanks dat Team DSM de punten hard kan gebruiken, stellen ze de Deen in vorm niet op. En dan is er nog Michael Matthews. Altijd op de afspraak, maar in winnen blingt hij steeds minder uit.

Sagan heeft het na zijn coronabesmetting zwaar - foto: Cor Vos Bijna ongelooflijk: Girmay is in deze vorm op het vliegtuig terug naar huis gestapt (al was dat al gepland) - foto: Cor Vos Greg en Oli maken nog niet het mooie waar dit voorjaar - foto: AG2R Citroën Bij afwezigheid van deze Deen (sleutelbeenbreuk) komt EF vooralsnog te Cort - foto: Cor Vos De pechvogel zat alwéér achterop bij Vanmarcke dit voorjaar - foto: Cor Vos Kan Wellens voor een lichtpuntje zorgen bij Lotto Soudal? - foto: Cor Vos Sterk op dreef, maar buiten de selectie van Team DSM: Søren Kragh Andersen - foto: Cor Vos Matthews wist vorige week voor het eerst in ruim anderhalf jaar tijd weer eens te winnen - foto: Cor Vos