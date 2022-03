Wout van Aert kan in ‘Vlaanderen’ ideale bliksemafleider zijn

Analyse

In één jaar tijd kan er veel veranderen. In de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen was Patrick Lefevere twaalf maanden geleden heel duidelijk: “Quick-Step kan Wout van Aert en Mathieu van der Poel verslaan door beiden te isoleren.” Na twee belangrijke graadmeters op de Vlaamse wegen, Omloop Het Nieuwsblad en E3 Saxo Bank Classic, is duidelijk dat Jumbo-Visma dit jaar het sterkste collectief voor de keienklassiekers heeft. Van Van Aert isoleren zal zeker geen sprake meer zijn. Sterker, de Vlaamse wegen kleuren niet meer blauw-wit, maar geel-zwart.

De tactiek van Jumbo-Visma 2022 was de tactiek van Deceuninck-Quick-Step 2021. Wat goed is moet je niet opnieuw gaan uitvinden, was de uitleg van winnaar en heerser Wout van Aert. Ze hadden de video van 21 maart van het vorige jaar goed bestudeerd bij de Nederlandse supermarktploeg. De Taaienberg op 80 kilometer van de streep is het cruciale moment in de ‘kleine Ronde van Vlaanderen’, zoals Harelbeke zichzelf graag profileert. Daar heeft de ploeg van Patrick Lefevere vorig jaar, maar ook in een verder verleden met de vijf gewonnen edities met Tom Boonen, steeds de basis voor het succes gelegd. Het gootje van Boonen aan de rechterzijde van de Taaienberg werd er zelfs een begrip door.

Woorden van Wout van Aert tijdens de ploegenvoorstelling in Alicante galmen terug in ons geheugen. “Onze ambitie moet niet zijn om Quick-Step te kopiëren of de strijd met hen aan te gaan. Ons doel moet zijn om koersen te winnen. We kunnen denk ik wel leren van hoe Quick-Step de koers tactisch aanpakt”, sprak hij destijds al wijsheden uit die in Harelbeke in de praktijk werden uitgevoerd.

Nu nam niet Quick-Step-Alpha Vinyl het heft richting de Taaienberg in handen, maar nestelde Jumbo-Visma zich met vier renners aan het front van het peloton. “Omdat het geloof een belangrijke sleutel van succes is”, legde Van Aert later uit. Maar met geloof alleen red je het niet, je moet het ook kunnen. Het was heel knap hoe de ploeg via een sterke actie van onder anderen Nathan van Hooydonck de kopmannen lanceerde en zo met vier man op achttien de numerieke meerderheid in de eerste groep kreeg. Vanaf dat moment was het ‘play-time’ voor de Nederlandse ploeg.

Dominantie

Een koers domineren staat echter niet synoniem voor een koers winnen. Misschien was de belangrijkste overwinning voor Jumbo-Vimsa dat het bewijst ook in een Vlaamse klassieker in staat te zijn om het gewicht van de wedstrijd te dragen. Tussen de Taaienberg en Paterberg worstelde het nog hoe het Tiesj Benoot, Mike Teunissen en/of Christophe Laporte in een kleine groep vooruit kreeg, zodat er op twee fronten afwachtend gekoerst kon worden. De concurrentie gaf hun echter geen ruimte, waardoor de kopman het dan maar zelf moest doen op de Paterberg.

In tegenstelling tot in de Ronde van Vlaanderen staan op deze 20% steile heuvelrug tijdens Harelbeke geen dranghekken die de gootjes afschermen. Het is dus vrijwel onmogelijk om door te schuiven via de kasseien. In de listige afdaling naar de ‘Pater’ nestelde Van Aert zich op kop voor ploegmaat Laporte. Achter het tweetal moest de verrassend sterke revelatie uit Eritrea Biniam Girmay een gat laten, waardoor het tweetal gevlogen was. Toen de ploegleiding onder aan de afdaling al een voorsprong van 20 seconden telde, was het ondanks de nog 42 kilometer tot de streep vrij baan voor de geel-zwarte trein.

Een groot deel van de recente successen van de klassiekerkern van Jumbo-Visma kan toegeschreven worden aan kwaliteit, begeleiding, toewijding en inderdaad geloof. Het was na het vorige voorjaar dat Van Aert bij de teamleiding op de deur klopte. De kopman zag een totaal andere beleving van de ploeg richting de klassiekers dan richting de Tour de France. Wilde het team ook dominant in april zijn, dan moest er meer toewijding richting de klassiekers zijn. Het aantrekken van Christophe Laporte en Tiesj Benoot is een belangrijke stap geweest.

Het gaf Van Aert het vertrouwen dat hij goed omringd zou zijn. Al nam hij daarop het voortouw om er ook een homogene kern van te maken. Al in de winter werden enkele klassiekers gezamenlijk verkend. En ook de hoogtestage op Tenerife was geen exclusiviteit meer voor de kopmannen maar voor de hele klassieke ploeg. Als een echte kopman begreep de Belgisch kampioen dat hij een eenheid van de ‘Vlaamse’ kern moest kneden.

Hij zei hierover in Alicante: “Je moet iedereen proberen mee te krijgen dat ze geloven in het grote doel dat we die belangrijke wedstrijden gaan winnen. Dat betekent dat ik wat vaker met de jongens ga praten en aan kleine dingen wat meer aandacht besteed. Je probeert meer te doen dan enkel met je eigen proces bezig te zijn.”

Professioneel

De uiterst professionele aanpak van Jumbo-Visma en het vormen van een collectief door Van Aert heeft ertoe geleid dat Laporte opnieuw een belangrijke stap vooruit heeft gezet. Let op, vorig jaar was de Fransman in dienst van Cofidis al een man van de finales met een 2e plek in Dwars door Vlaanderen, een 6e in Parijs-Roubaix en een 11e in de Ronde van Vlaanderen. En Tiesj Benoot lijkt na twee mindere jaren bij Team DSM weer op zijn niveau te komen, al miste hij in Harelbeke na zijn zware val in Strade Bianche nu nog net die extra prikkel.

Twee goede generales bieden echter geen zekerheid voor monumentaal succes. Al is Harelbeke geen voorbereidingswedstrijd, maar een grote prijs in het wielrennen. Het vertrouwen dat Jumbo-Visma de voorbije weken heeft opgedaan zal hen volgende week zondag in de Ronde van Vlaanderen alleen maar sterker maken. Een winnend team kan altijd meer, zoals de ploeg die in de Tour de gele trui heeft ook altijd boven zichzelf uitstijgt.

Het collectief van Jumbo-Visma zal nog meer terug durven te vallen op hun kracht in de breedte. Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar en Thomas Pidcock zijn er in de Vlaamse hoogmis ook bij, maar het is nu al duidelijk dat zij het geel-zwart voor de ogen gaan zien. De belangrijkste concurrenten zullen hun ogen vooral op de in supervorm stekende Van Aert gaan richten. Misschien wordt de Belgische kampioen daardoor wel de beste bliksemafleider voor Laporte en Benoot.