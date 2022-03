Peter Sagan ontbreekt, na tegenvallende prestaties, in Ronde van Vlaanderen

Zoek aankomende zondag niet naar Peter Sagan in de Ronde van Vlaanderen. De Slowaak heeft in samenspraak met zijn ploeg TotalEnergies besloten om te passen voor ‘Vlaanderens Mooiste’, zo meldt de Franse sportkrant L’Équipe. De eerstvolgende koers van Sagan zou nu het Circuit de la Sarthe (5-8 april) moeten worden.

TotalEnergies heeft tot nu toe weinig plezier gehad aan Sagan, nadat hij vorig jaar als de nieuwe grote man werd binnengehaald door de Franse formatie. De drievoudige wereldkampioen raakte begin dit jaar voor een tweede keer besmet met het coronavirus en liep zo een trainingsachterstand op. Tot overmaat van ramp werd hij, eenmaal terug in koers, ziek in Tirreno-Adriatico.

Sagan bleek echter wel op tijd hersteld voor Milaan-Turijn en kwam in deze Italiaanse semiklassieker als vijfde over de streep, maar in de daaropvolgende klassiekers kwam de sterke sprinter er totaal niet aan te pas. Volgens zijn ploeg TotalEnergies heeft Sagan momenteel moeite met wedstrijden van boven de 200 kilometer, aldus L’Équipe, en daarom is besloten om de Ronde van Vlaanderen – de koers die hij in 2016 wist te winnen – over te slaan.

De 32-jarige Sagan zal de komende dagen nog enkele onderzoeken ondergaan om te kijken of de renner geen last heeft van fysieke kwaaltjes. Sagan zal normaal gesproken over een week weer een rugnummer opspelden: de ploeg wil hem uitspelen in het Circuit de la Sarthe. In de Ronde van Vlaanderen rekent de formatie onder meer op Anthony Turgis, de tweede van Milaan-San Remo, Niki Terpstra en Dries Van Gestel, derde in de voorbije Gent-Wevelgem.