Dylan van Baarle: “Heb geprobeerd om rustig te blijven”

In zijn eerste Vlaamse voorjaarskoers van het jaar moest Dylan van Baarle genoegen nemen met een achtste plaats. De Nederlander van INEOS Grenadiers miste aanvankelijk de slag, maar kwam door beulswerk van zijn ploeggenoten alsnog in de voorste groep terecht. “Maar die twee mannen van Jumbo-Visma (Van Aert en Laporte, red.) waren te sterk. Ik kon niet mee op de Paterberg”, zei Van Baarle na afloop.

“We raakten elkaar een beetje kwijt op de Hotond en dan weet je dat het lastig gaat worden op de Taaienberg, waar de koers meestal ontploft”, blikt Van Baarle terug. Waar Jumbo-Visma in de voorste groep het overtal had, beschikte Van Baarle over voldoende manschappen om nog wat recht te zetten in de achtervolging. “Je weet wanneer een mannetje of 14 voorop zitten dat het niet gelijk supergoed zal ronddraaien. Ik heb geprobeerd om rustig te blijven en niet te gehaast dingen te doen. Met hulp van de ploeg hebben we het toch dicht kunnen krijgen Dat hebben die jongens heel goed gedaan.”

De klassieker kopman van de ploeg kwam hevig hoestend en proestend over de finish. “Een erfenisje van Parijs-Nice” noemt hij gekscherend de restverschijnselen van de bronchitis die heel wat renners in de Franse rittenkoers heeft getroffen. “De week na Parijs-Nice voelde ik me best wel slecht. Nu gaat het veel beter en heb ik alleen nog dat hoestje, maar ook zonder had ik ze niet kunnen volgen op Paterberg”, klinkt het eerlijk.

Naast Van Baarle was INEOS Grenadiers in de achtervolgende groep ook met de Ecuadoraan Jhonatan Narváez vertegenwoordigd. “Op het einde gezegd heb ik gezegd dat hij de sprint moest doen. Ik zou proberen voor de aanval te gaan. Dat hebben we gedaan. Hij wordt uiteindelijk zesde, ik achtste.”

