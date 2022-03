Laporte steekt hand in eigen boezem na Gent-Wevelgem: “Verrast door aanzet Girmay”

Christophe Laporte moest in Gent-Wevelgem genoegen nemen met een tweede plaats. In de sprint van een kopgroep van vier werd de Fransman van Jumbo-Visma geklopt door Biniam Girmay. “Ik was verrast door de aanzet van Girmay”, stelt Laporte na afloop. “Misschien maakte ik een fout.”

“Het was close”, vertelt hij over de sprint tegen het talent uit Eritrea. “Hij pakte een gat van een aantal meter en het was lastig om dat dicht te rijden. Misschien maakte ik een fout door mijn sprint niet eerder aan te gaan. Op dit moment overheerst de deceptie, omdat ik me sterk genoeg voelde om te winnen. Mijn tweede plaats van vrijdag in Harelbeke laat zich niet vergelijken met deze, aangezien we toen de koers als team wél wonnen.”

Jumbo-Visma reed de hele wedstrijd attent en zat in de finale met Wout van Aert, Tiesj Benoot en Laporte mee in het voorste peloton. “Ik ontsnapte om de ploeg in een goede positie te brengen”, zegt de Fransman, die na zijn aanval met Girmay, Dries Van Gestel en Jasper Stuyven het vertrouwen kreeg. “We wilden de koers hard maken, maar we waren niet de enige. Uiteindelijk kunnen we niet elke wedstrijd winnen, maar je krijgt niet altijd zo’n grote kans om een klassieker op je naam te schrijven.”

Wout van Aert werd zelf twaalfde. De Belgische kampioen liet zich onderweg goed zien en vindt ook dat Jumbo-Visma tevreden mag zijn, ondanks de tweede plaats van Laporte.