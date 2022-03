Naesen en Van Avermaet voeren AG2R Citroën aan in Dwars door Vlaanderen

AG2R Citroën zet vol in op Dwars door Vlaanderen. De Franse formatie rekent in de midweekse klassieker namelijk op zijn twee kasseikopmannen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. Ook Bob Jungels en Stan Dewulf maken deel uit van de definitieve selectie.

Voor Naesen (31) en Van Avermaet (36) is Dwars door Vlaanderen niet alleen een laatste testcase richting de Ronde van Vlaanderen. De twee Belgen zullen ook gebrand zijn op de overwinning in de semiklassieker. Van Avermaet was dit jaar al derde in Omloop Het Nieuwsblad en liet zich zondag ook zien tijdens Gent-Wevelgem, maar is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. Net als Naesen, eerder dit jaar vierde in Omloop Het Nieuwsblad.

Dewulf en Jungels kunnen zich wellicht ook onderscheiden in Dwars door Vlaanderen. De 24-jarige Belg was eerder dit seizoen al vierde in Le Samyn. Jungels is op de weg terug en heeft naar eigen zeggen het plezier weer teruggevonden, na een moeilijk jaar met fysieke problemen. De inmiddels 29-jarige Luxemburger was drie jaar geleden nog derde in Dwars door Vlaanderen, in de editie gewonnen door Mathieu van der Poel.

Gijs Van Hoecke, Lawrence Naesen en Antoine Raugel zijn de overige namen binnen de selectie van AG2R Citroën voor Dwars door Vlaanderen.

Selectie AG2R Citroën voor Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Greg Van Avermaet

Stan Dewulf

Gijs Van Hoecke

Bob Jungels

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Antoine Raugel