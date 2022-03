Hilaire Van der Schueren geniet van Biniam Girmay: “Het is zot”

Video

Hilaire Van der Schueren kon zijn geluk niet op na de overwinning van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem. Het 21-jarige toptalent uit Eritrea verraste Christophe Laporte, Dries Van Gestel en Jasper Stuyven in een sprint met vier. “Het is zot. Als ik kijk hoeveel berichten ik krijg…”, lacht de ploegleider van Intermarché-Wanty-Gobert.

“Dit is super, niemand had dit verwacht”, aldus Van der Schueren tegen Sporza. “We wisten dat we hem hier konden laten rijden, maar het was vooral om ervaring op te doen. Dat was het belangrijkste voor ons. Maar als je het zo afmaakt, op die manier… Chapeau!”

Het is de doorbraak van Girmay als klassiekercoureur op de Vlaamse wegen. “Vrijdag ook al”, verwijst zijn ploegleider naar de E3 Saxo Bank Classic. “Hij zat toen op de Paterberg goed. Als hij die klim beter kent – want het was de eerste keer voor hem dat hij die berg zag – dan kan hij misschien mee met anderen en voor de derde plaats sprinten. Maar ik moet wel zeggen dat we met Andrea Pasqualon, Adrien Petit, Alexander Kristoff en Aimé De Gendt een goede ploeg hebben die hem kunnen leiden.”

Ronde van Vlaanderen? “Dat gaan we niet doen”

Aanvankelijk was het plan om de rappe Eritreeër om hem na dit weekend naar Eritrea te sturen, maar vrijdag werd beslist dat hij ook Gent-Wevelgem ging rijden. Girmay werd daarvoor van de startlijst van La Roue Tourangelle gehaald. Nu is de roep groot om een deelname aan de Ronde van Vlaanderen, volgende week zondag. “Dat gaan we niet doen”, is Van der Schueren duidelijk.

“Onze planning is gemaakt op 1 januari en hij is op 3 januari naar hier gekomen. Toen zeiden we: ‘Eind maart ga je terug naar Eritrea, dan pak je rust en bereid je de Giro voor’. Hij rijdt daarna nog in Frankfurt en dan de Giro d’Italia. Het is de bedoeling dat hij in de Giro gaat proberen een etappe te winnen. De topsprinters gaat hij niet aankunnen, dat gaat te veel zijn. Maar ik denk dat als 70 man aan de meet zijn, dat hij nog een kans heeft.”