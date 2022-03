Kasper Asgreen is titelverdediger in E3 Saxo Bank Classic: “Ik ben waar ik wil zijn”

Interview

Kasper Asgreen verdedigt vrijdag zijn titel in de E3 Saxo Bank Classic. De 27-jarige Deen van Quick-Step Alpha Vinyl ging vorig jaar met de zege aan de haal om ruime twee weken later ook de Ronde van Vlaanderen bij te schrijven op zijn palmares. “Dit jaar zal ik alleen op een andere manier moeten winnen, omdat de omstandigheden veranderd zijn. Er zullen ook meer concurrenten naar mij kijken, dat gaat het in ieder geval moeilijker maken”, vertelt hij op donderdagnamiddag tijdens een Zoom-meeting met onder andere WielerFlits.

Asgreen kreeg in februari af te rekenen met een coronabesmetting, waardoor hij negen dagen van de fiets was. Voor Omloop Het Nieuwsblad gaf hij al aan dat hij na Tirreno-Adriatico een trainingsblok zou afwerken. Daardoor moest hij zijn geliefde Milaan-San Remo overslaan in functie van zijn andere hebbeding: Parijs-Roubaix. Een jaar na zijn zege in Harelbeke, is de opgelopen trainingsachterstand weggepoetst. “Mijn niveau is hetzelfde als vorig jaar rond deze tijd. Ik ben intussen 27 jaar en heb nu al een aantal keer geprobeerd de conditie te halen waarvan ik weet dat het nodig is om bij de besten ter wereld te horen.”

Die vorm is terug, verzekert de Deen. “Ik duw dezelfde cijfers weg als een jaar geleden. Ik ga daarom met vertrouwen de klassiekers in. Ik ben waar ik wil zijn. Het is moeilijk om te zeggen dat ik over hetzelfde niveau beschik of zelfs beter ben dan ooit, maar ik ben tevreden en ik denk dat ik op de goede weg ben. Vooral in Strade Bianche heb ik daarvan bevestiging gekregen. Dat is een koers op de limiet van mijn mogelijkheden, door alle steile hellingen. Dat ik daar kon meedoen in de finale en zelfs derde werd, was voor mij een heel goed teken. Tirreno-Adriatico verliep conditie-technisch ook erg soepel en vooral: ik werd er niet ziek.”

De kracht van Quick-Step Alpha Vinyl

Voor Omloop Het Nieuwsblad was het de vraag in hoeverre Asgreens Belgische ploeg niet een evenknie had gevonden in Jumbo-Visma. Tijdens OHN bleek echter dat de Nederlandse ploeg vele malen sterker was dan The Wolfpack. “We zijn inderdaad niet zo dominant als andere jaren”, vertelt diens kopman daarover. “Desondanks zijn we wél de ploeg met het op een na hoogste aantal zeges (alleen UAE Emirates doet beter, red.) dit seizoen. Zo slecht doen we het nu ook weer niet, om eerlijk te zijn”, lacht hij. “Toch ga ik er wel in mee: als team zijn we misschien iets minder sterk dan Jumbo-Visma. Maar we zullen er staan.”

“Het krachtverschil zal ook niet verdwenen zijn”, geeft Asgreen toe. “Sinds De Omloop rijdt Jumbo-Visma heel indrukwekkend. Ze hebben heel goede transfers gedaan. Daar moeten we veel respect voor hebben. Maar zij komen nu wel in de positie waar Quick-Step Alpha Vinyl de laatste jaren zat. Jumbo-Visma zal veel werk alleen moeten opknappen, zo niet alles tot aan de finale. Zeker in de Ronde van Vlaanderen. Dat hangt wel een beetje af van hoe het de komende week gaat, maar op dit moment kunnen wij de kracht van Jumbo-Visma niet van een antwoord voorzien. En dus is het aan hen om het vuile werk te doen, zo simpel is het.”

Anders winnen

Wat wel opvallend is: in aanloop naar de E3 Prijs werd er niet meer gesproken over een sterk collectief, maar schuift Quick-Step Alpha Vinyl alleen Asgreen naar voren als kopman. Dat komt ook omdat wereldkampioen Julian Alaphilippe de Vlaamse klassiekers dit jaar overslaat. “Met hem erbij moeten andere teams op een extra iemand letten. Julian is moeilijk te vervangen. Je kunt van niemand bij ons verwachten om zijn schoenen te vullen. Dat is jammer, maar we zullen het moeten laten werken zonder hem. Het grootste verschil zal op de lastigere hellingen zijn. We hebben nu niemand meer die daar waarschijnlijk de sterkste man in koers is. Daarom zullen we nu meer in het defensief moeten koersen.”

Dit feit en dat zijn ploeg niet meer collectief de sterkste is, verandert volgens Asgreen de komende weken de dynamiek voor zijn ploeg. “Tactisch zal ik anders moeten rijden. Vorig jaar – zeker in E3 – had ik veel voordeel omdat er twee ploegmaats in de achtervolgende groep zaten. De concurrenten wisten dat zodra ze me teruggepakt hadden, iemand anders van ons zou demarreren. Daar hoop ik nu weer op. Eerst dat ik er zelf weer toe in staat ben, ten tweede dat mijn ploegmaats dat ook zijn. Maar dat denk ik wel. Iedereen heeft hard gewerkt. Niemand heeft zich over de klink gejaagd en iedereen is hersteld van ziekte.”

“Maar als we niet op hetzelfde niveau zitten als vorig jaar, dan moet ik ook niet al op 65 kilometer van de streep gaan aanvallen. Als Jumbo-Visma opnieuw zo sterk is, dan gebruiken ze een of twee co-leiders om mij terug te halen en dan gaat Wout van Aert. Nu moet ik het aan laten komen op een man-tegen-man-gevecht, zoals ik vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen met Mathieu van der Poel deed. Als het één tegen één is, is dat iets gemakkelijker. Vorig jaar moesten ze dat echter ook met mij doen. Dat lukte ze, maar toen ging ik er alsnog mee heen”, grijnst Asgreen.