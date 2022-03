Lotto Soudal neemt Tim Wellens mee naar Dwars door Vlaanderen

Lotto Soudal trekt met een volledig Belgische ploeg naar Dwars door Vlaanderen. Victor Campenaerts, Arnaud De Lie, Brent Van Moer, Frederik Frison, Cédric Beullens en Florian Vermeersch waren zondag al van de partij in Gent-Wevelgem. De enige nieuwkomer, in vergelijking met de voorbije kasseikoersen, is Tim Wellens.

Wellens voelt zich weer fit, nadat hij door ziekte moest opgeven in Tirreno-Adriatico. De 30-jarige rasaanvaller zou eerder dit jaar eigenlijk al een Vlaamse kasseiwedstrijd betwisten, maar moest in extremis passen voor Omloop Het Nieuwsblad. Nu hij weer hersteld is van ziekte, heeft Wellens (in samenspraak met de ploeg) besloten om Dwars door Vlaanderen aan zijn programma toe te voegen.

Met Wellens, Victor Campenaerts en Brent Van Moer beschikt de ploeg over drie sterke renners die het moeten hebben van de aanval. Florian Vermeersch, vorig jaar de verrassende nummer twee van Parijs-Roubaix, kan na een zware koers rekenen op een goede sprint. Lotto Soudal heeft met Arnaud De Lie ook nog een echte spurttroef achter de hand. De jonge Waal was dit jaar al succesvol in de Trofeo Palma en de GP Jean-Pierre Monseré.