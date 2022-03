Lutsenko mist resterende voorjaarsklassiekers vanwege gebroken sleutelbeen

Alexey Lutsenko zal moeten passen voor de resterende voorjaarsklassiekers. De Kazachse kampioen kwam zaterdag ten val op het Spaanse eiland Tenerife, waar de 29-jarige Lutsenko was voor een hoogtestage op de bekende trainingsvulkaan El Teide.

Lutsenko werd op training in een afdaling verrast door een plotselinge windvlaag, waardoor hij ten val kwam op zijn linkerschouder. De sterke Kazach werd vervolgens overgebracht naar het plaatselijke ziekenhuis en daar constateerden de artsen een verplaatste breuk van zijn sleutelbeen. Ook heeft Lutsenko last van een breuk in zijn schouder.

Bittere pil

Lutsenko zal vandaag worden overgebracht naar België, waar hij zal worden geopereerd. Het is nog niet bekend wanneer de allrounder weer mag denken aan het opspelden van een rugnummer.

De kopman van Astana Qazaqstan zal normaal gesproken niet meer in actie komen dit voorjaar. Dit is een flinke domper voor zijn Kazachse werkgever. Lutsenko begon zijn seizoen met winst in de gloednieuwe Spaanse gravelkoers Clásica Jaén Paraiso Interior. In de Ruta del Sol werd hij tweede in een etappe en eindigde hij als negende in het eindklassement. Door ziekte moest hij zijn programma vervolgens omgooien.