Biniam Girmay: “Pas op 400 meter van de finish durfde ik aan winnen te denken”

Interview

Vijfde in E3 Harelbeke, winst in Gent-Wevelgem. Biniam Girmay zette de voorbij dagen Afrika definitief op de wielerkaart. “Dit is een belangrijk moment voor mijn land en continent”, vertelde hij op de persconferentie in Wevelgem.

“Dit is bijzonder voor mij en voor Intermarché-Wanty Gobert, maar ook voor het Afrikaanse wielrennen”, begint Girmay de persconferentie die uiteindelijk tien minuten zal duren. “Ik ben niet de eerste Eritrese prof. Jullie kennen Teklehaimanot. En ik stond al op het podium van het WK beloften. Maar deze zege in een klassieker is anders, groter. De passie voor het wielrennen in Eritrea is enorm, maar we kennen alleen de grote rondes en enkele klassiekers. De wedstrijd van vandaag was niet live op tv, maar mijn familie en vrienden zullen de wedstrijd wel online gevolgd hebben.”

Girmay zou oorspronkelijk na de E3 Harelbeke nog de Franse semiklassieker La Roue Tourangelle rijden, vooraleer terug te keren naar zijn thuisland. Pas vrijdagavond veranderden die plannen. Net als hij de E3 niet verkende, wist hij ook niet echt wat hem in de Westhoek te wachten stond. “Het was ook geen gemakkelijke wedstrijd. En ik had alleen maar wat beelden gezien op mijn telefoon en op televisie. Gelukkig kreeg ik onderweg veel aanwijzingen, van de ploegmaats en vanuit de volgwagen via de radio.”

“Via de oortjes kreeg ik alle info door. Als er een klim was, of gravelstroken. Tien kilometer voor zo een sectie kreeg ik een update. Toen ik niet in goede positie zat, vertelden ze mij om op te schuiven. De ploegmaats brachten me naar voor op de cruciale passages. Bij de eerste beklimmingen liet ik mij een paar keer verrassen. Ik voelde me ook niet comfortabel, maar dan ging het steeds beter.”

Toen hij in de finale vooruit geraakte met Stuyven, Laporte en Van Gestel, begon Biniam Girmay aan een podiumplaats te denken, vertelde hij. “Winnen? Nee, zelfs bij het ingaan van de laatste kilometer zat ik alleen met het podium in mijn hoofd. Laporte is een van de snelste mannen in het peloton. Tot we aan het bordje van de 400 meter kwamen. Toen durfde ik voor het eerst aan winnen denken. Mijn beste sprint is 250 meter. Daarom ben ik ook op dat moment aangegaan. Ik wilde ook niet langer wachten, uit schrik geen ruimte meer te krijgen. Ik sloot gewoon mijn ogen en ben voluit blijven gaan.”

Er werd Girmay toch nog gevraagd of hij zijn vertrek naar Eritrea niet nog een weekje kon uitstellen, zodat hij alsnog van start kon in de Ronde van Vlaanderen. “Nee. Ik heb mijn planning al gemaakt in december. Ik ben hier al drie volle maanden en mis mijn vrouw en dochtertje. Ik moet terug naar huis, ook om de batterijen opnieuw op te laden. En ik zal er mijn 22ste verjaardag vieren.”

“Ik kan mij in mijn thuisland ook perfect voorbereiden op de Ronde van Italië. Daarna kom ik terug naar Europa. Op 1 mei ga ik van start in de Eschborn-Frankfurt. Daarna staat de Giro d’Ialia op het menu, een van mijn grootste doelen van het seizoen. Een rit winnen, zou geweldig zijn.”