Asgreen waarschuwt: “Pedersen beter dan ooit, Kragh Andersen altijd goed”

Kasper Asgreen is uittredend winnaar van de E3 Saxo Bank Classic. Hij kijkt vooral naar Jumbo-Visma als voornaamste concurrent, maar de 27-jarige Deen van Quick-Step Alpha Vinyl is ook op zijn hoede voor twee van zijn landgenoten. In gesprek met onder andere WielerFlits laat Asgreen weten dat hij vooral onder de indruk is van Mads Pedersen en Søren Kragh Andersen.

“Beiden doen het echt goed dit jaar, ze lieten al een fantastische vorm optekenen”, vindt de Deen. “Kragh Andersen zit weer op zijn gewoonlijk heel hoge niveau, zoals in de Tour de France van 2020. Hij neemt veel vertrouwen mee naar de volgende wedstrijden, als hij die zevende plek en zijn prestaties in Milaan-San Remo kan doortrekken tijdens de E3 Prijs. Ik ben er zeker van dat hij gevaarlijk gaat zijn.”

Ook Pedersen verliest Asgreen niet uit zijn oog. “Ik denk dat hij beter is dan dat hij ooit geweest is. Zijn sprint in het bijzonder heeft hij heel goed ontwikkelt de voorbije winter. Veel concurrenten zullen bang zijn om met hem naar de streep te rijden. Dat zal waarschijnlijk ook zijn grootste probleem vormen: niemand zal met hem willen wegrijden.” Met andere woorden: we kunnen Danish Dynamite verwachten dit voorjaar.