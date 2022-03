Roodhooft over Mathieu van der Poel: “Niet top-top-top, wel een favoriet voor de Ronde van Vlaanderen”

Interview

Waar de heilige Vlaamse Wielerweek vrijdag werd afgetrapt met de E3 Saxo Bank Classic, werkt Mathieu van der Poel na zijn hardnekkige rugblessure de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali (UCI 2.1) af. Daarbij spaart hij zich niet én won hij vrijdagmiddag op de voor hem kenmerkende wijze een rit. Een maand geleden gaf niemand er een stuiver voor dat de wereldtopper van Alpecin-Fenix in topvorm naar zijn geliefde klassiekers zou afzakken, maar intussen zijn bijna alle twijfels verdwenen. “Koersen in België is totaal niet te vergelijken met hier, maar het is duidelijk dat Mathieu goed genoeg is om mee te doen voor winst”, zegt diens ploegleider Christoph Roodhooft in gesprek met WielerFlits.

Hoe is Mathieu deze dagen in Italië doorgekomen en vooral: behoren de rugproblemen al tot de verleden tijd?

“Momenteel zijn er geen problemen met zijn rug. Ik denk dat we intussen ook kunnen stellen dat Mathieu conditioneel oké is. Deze wedstrijd doet hem deugd. Het is toch vrij pittig allemaal, dat kon hij echt gebruiken om hem verder voor te bereiden. Ik vind het zeer moeilijk om te zeggen waar hij staat. Hij is echt al goed. Ruimte voor verbetering zal er waarschijnlijk nog wel zijn. Maar op dit moment staat Mathieu op het punt dat hij een slechte, goede of superdag kan hebben wat het verschil maakt tussen winnen of niet. Een achterstand in conditie heeft hij niet meer, dat bedoel ik ermee te zeggen.”

Wat leert zijn niveau en het bisnummer van vrijdag jullie als ploeg voor Dwars Door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen van volgende week?

“Dat is compleet anders. Die derde plek in Milaan-San Remo kun je ook niet vergelijken met De Ronde. Dat is een wedstrijd op zich, met heel andere deelnemers, een andere hectiek en een andere dynamiek. Hoe hij daar voor de dag komt, dat is echt nog af te wachten. Maar natuurlijk, ik verwacht hem daar wel echt op niveau. Dat is wel duidelijk.”

Met hoeveel vraagtekens zitten jullie dan nu zelf nog?

“Mathieu zal in orde zijn in de Ronde van Vlaanderen. Maar is hij top-top-top in orde? Nee. Is hij een van de favorieten? Dat is hij wel. Alleen verlies je in het wielrennen veel vaker dan je wint, er zal volgende week zondag maar eentje zegevieren. Is dat iemand met een superdag, of vecht iemand uit de verwachte tien tot vijftien namen zich naar winst? Daar zal Mathieu van der Poel bij zijn. Maar of hij over die superdag beschikt om te winnen, dat weten wij niet en hijzelf ook niet.

Het is ook maar net hoe de dag loopt. Eén slecht moment in de koers is voldoende om niet te winnen. Hij lost vorig jaar Kasper Asgreen op een haartje na niet op de Oude Kwaremont. Op de Paterberg is de Deen dan zijn evenknie en in de sprint legt hij Mathieu erop. Maar voor hetzelfde geld zit Asgreen tien meter te ver achter op de Oude Kwaremont en rijdt Mathieu solo naar de finish. Dat blijft de koers, hè. Gelukkig.”

Hoe ziet zijn aanloop na de Vlaamse Hoogmis eruit, na de laatste rit in Italië van zaterdag?

“Woensdag zal hij in Dwars Door Vlaanderen een laatste koersprikkel opdoen. Verder ziet zijn week voor de Ronde van Vlaanderen er niet anders uit dan in 2019 of 2021. Mathieu heeft goed getraind in Spanje. Hij heeft niet afgebouwd naar Milaan-San Remo toe, Coppi & Bartali volgde daar naadloos op. Het is nu net juist het momentum om even rustig aan te doen. Woensdag zal voldoende zijn, gezien de afgelopen weken. Het werk is gedaan.”

Na La Primavera gaf Van der Poel aan ook graag de Amstel Gold Race te willen rijden. Hebben jullie daar al een besluit over genomen?

“Nee. We gaan eerst kijken hoe hij Dwars Door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen verteert. De Ronde is toch van een heel andere aard qua parcours in relatie tot de belasting op het lichaam, dan bijvoorbeeld Milaan-San Remo dat is. De zwaarte van La Primavera beperkt zich tot het laatste uur, waar alles kort op elkaar volgt. De Ronde van Vlaanderen is veel slopender. We wachten zijn reactie op die koers eerst even af. Daarna kijken we verder. In het geval van Mathieu van der Poel kunnen we altijd een plaatsje vrij maken in de selectie voor de Amstel Gold Race.”

Die wens om De Amstel toe te voegen, kwam na een uitspraak dat hij ongeduldig en hongerig is na zijn lange absentie. Hoe lastig is het om Van der Poel te temperen zodat hij niet meteen te veel doet?

“Hij is hongerig, maar dat wil niet zeggen dat hij niet intelligent is hè. Mathieu beseft ook goed genoeg dat je het paard niet achter de wagen kunt spannen. Het is in ieders voordeel om nu kalm te blijven, ook in het zijne.”

Tot slot: vrijdag een groots nummer van Jumbo-Visma in de E3 Saxo Bank Classic. Hoe hebben jullie dat ontvangen?

“Absoluut een groots nummer. Maar ik kijk liever naar onszelf. We zijn als team blij dat het nu weer loopt en dat Mathieu terug is. We deden het voordien niet slecht, maar onze seizoensstart was niet denderend. We hebben ons deel van blessures en zieke renners gehad. Dat laatste heeft iedere ploeg, maar we hebben toch ook al wat valpartijen op training gezien waardoor een deel van onze renners buitenspel stond of staat. Dat kwam eigenlijk op een hoop samen. Gelukkig haken we de laatste weken weer terug aan bij hetgeen we vorig seizoen gedaan hebben. Dat alles maakt ons blij en dat is belangrijk. En nu vol met goede moed op naar de Ronde van Vlaanderen.”