Matej Mohoric 4de: “We moeten nadenken over andere strategie”

Milaan-San Remo-winnaar Matej Mohoric eindigde in de E3 Saxo Bank Classic als vierde. De Sloveen berustte vandaag in de overmacht van Jumbo-Visma, maar blijft wel strijdvaardig richting de Ronde van Vlaanderen. “Elke wedstrijd moet verreden worden, zeker in Vlaanderen. Elk foutje kan afgestraft worden.”

“Nee, ik ben niet meteen verrast door de zege van Van Aert”, vertelde Matej Mohoric. “Hij stond er al in de Omloop en was ook een van de smaakmakers in Milaan-San Remo. Hij staat een trapje hoger dan de rest. Ik ben wel iets meer verrast door de collectieve prestatie van Jumbo-Visma. In de achtervolgende groep had niemand nog de benen om Laporte en Van Aert terug te halen.”

Over zijn eigen prestatie was Mohoric niet eens ontevreden. “Mijn ploegmaats zetten me goed af aan de voet van de Taaienberg. Dan was het aan mij. Ik kende jammer genoeg enkele moeilijke momenten in de préfinale, maar naarmate de koers vorderde, ging het steeds beter en vond ik mijn goede benen terug. Ik deed nog een gooi naar een podiumplaats, maar Stefan Küng was me te snel af.”

“Ah, het kon beter, maar ik ben ook niet te ontgoocheld”, besloot de Sloveen. “Richting de Ronde van Vlaanderen moeten we wel denken aan een andere strategie om Jumbo-Visma te bekampen. Er is trouwens niet alleen Wout van Aert, maar ook Mathieu van der Poel. Zij bewezen al eerder grote kampioenen te zijn en verdienen die status. Maar een wedstrijd moet altijd gereden worden, zeker hier in Vlaanderen. Een klein foutje kan duur betaald worden. Het wordt niet gemakkelijk, maar ook niet onmogelijk”