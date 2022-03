Kwakkelende Sep Vanmarcke: “Parijs-Roubaix enige kans om nog top te zijn”

Sep Vanmarcke zou de beginfase van het seizoen 2022 maar liever willen vergeten. De kopman van Israel-Premier Tech had al bronchitis, koorts en buikgriep. “Alleen corona heb ik nog nooit gehad. Die moet nog komen, maar we gaan er proberen weg van te blijven”, vertelt hij voor de start van de E3 Saxo Bank Classic aan Sporza.

Door alle tegenslag de voorbije weken, staat Vanmarcke zonder verwachtingen aan de start. “Mijn conditie is zeker niet wat ze moet zijn. Het trekt op niets, maar ik ben blij dat ik er vandaag bij kan zijn”, laat hij weten. “De voorbije dagen heb ik uren kunnen maken en wat kunnen opbouwen. Het stelt niets voor, maar het is net genoeg om het lichaam weer te laten weten dat ik renner ben.”

De coach van Vanmarcke wilde hem tot Parijs-Roubaix langs de kant houden. “Als trainer is dat logisch. Conditie opbouwen kan je beste op die manier doen, maar mijn hart slaat voor deze koersen. Als ik moet thuisblijven en moet kijken op tv, raak ik daar niet gemotiveerd van. Ik loop het risico om via deze weg op te bouwen richting Roubaix, dan weer een jaar thuis te zitten”, is hij vastberaden.

In de Ronde van Vlaanderen van volgende week gaat Vanmarcke er ook niet staan, verwacht hij. “De Ronde zal zeker te vroeg komen. De enige kans om nog top te geraken, is Roubaix. Al die koersen staan in functie daarvan. Vandaag en zondag wil ik kijken hoe het gaat en waar ik los. Van daaruit kunnen we groeien”, kijkt hij vooruit.