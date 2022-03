Michael Matthews weet weer wat winnen is: “Dit doet me veel”

Michael Matthews moest er bijzonder lang op wachten, maar vandaag kon hij eindelijk weer zijn handen in de lucht steken. De rappe Australiër was de beste in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. In een sprint bergop was hij te sterk voor Sonny Colbrelli en Quentin Pacher.

Het is voor de 31-jarige Matthews zijn eerste zege in anderhalf jaar tijd. In 2020 won hij namens Team Sunweb de Bretagne Classic, maar vervolgens stond hij lange tijd droog. De Australiër grossierde sindsdien in ereplaatsen, maar winnen bleek o zo moeilijk. Tot vandaag. “Het is lang geleden. Om nu weer hier te winnen, na een finale die ik goed ken, dat doet me veel”, vertelde Matthews na afloop in het flashinterview.

Het was in meerdere opzichten een bijzondere dag voor Matthews. “Mijn vrouw en hond zijn hier namelijk ook om me te steunen. Het is erg fijn dat ik mijn vrouw na de finish kon knuffelen. Je ziet ook wat dit betekent voor de ploeg. Ik kende deze aankomst nog goed van een paar jaar geleden en het betekent veel dat ik hier weer kan winnen.”

Ideale aankomst

De aankomst in Sant Feliu de Guíxols was gesneden koek voor de 31-jarige Matthews. “Dit parcours ligt me goed. Een zware koers en dan een sprint bergop: dat is iets in mijn straatje. Het hielp ook dat ik de finish al kende. Simon Yates en ik zaten eerder al mee in de eerste waaier, maar we besloten op een gegeven moment wat gas terug te nemen en ons te sparen voor de finale.”

Matthews heeft dus al een zege op zak in deze Ronde van Catalonië, maar is zeker niet van plan om op zijn lauweren te rusten. Bling kijkt alweer vooruit naar de komende dagen. “We hebben een geweldige ploeg. Ik ben er voor de lastige finishes, we hebben Kaden (Groves, red.) voor de vlakke sprints en dan is er nog Simon (Yates, red.) voor de bergetappes en het algemeen klassement. We hadden niet beter kunnen beginnen.”