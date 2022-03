Tiesj Benoot over Gent-Wevelgem: “We hebben gekoerst en verloren”

Video

Tiesj Benoot vond het jammer dat zijn ploeg Jumbo-Visma in Gent-Wevelgem een goede koers niet kon omzetten in een overwinning. Zijn ploegmaat Christophe Laporte sprintte in de straten van Wevelgem naar de tweede plaats achter Biniam Girmay. “We hebben gekoerst en verloren”, vertelde de Belgische renner voor de camera van onder andere WielerFlits.

“Ik denk dat we een zeer goede koers hebben gereden”, vertelde Benoot. “Na de laatste keer Kemmelberg hadden we drie man op acht, dat was wel goed. We wisten echter dat het moeilijk zou zijn om het samen te houden. We zijn blijven aanvallen en Christophe (Laporte, red.) raakte redelijk snel vooruit. We hebben gekoerst en verloren.”

De klassiekerspecialist kwam vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic naar eigen zeggen nog een paar procent tekort. “Na twee keer slapen zijn die er nog niet bij gekomen”, lachte hij gisteren. “Tegen volgende week in de Ronde van Vlaanderen normaal wel. Dit was ook een wedstrijd die me iets minder ligt. (…) Het gaat echter de goede richting uit.”

Voor de Ronde van Vlaanderen denken Benoot en zijn ploeg niet te veel in verwachtingen. “We gaan gewoon koersen en rijden voor de overwinning. We gaan proberen hetzelfde te doen als vandaag en hopelijk een plekje beter.”