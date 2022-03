Heuvelklassiekers op programma Søren Kragh Andersen, geen Vlaanderen en Roubaix

Søren Kragh Andersen gaat zich dit voorjaar focussen op de heuvelklassiekers. De Deense kopman van Team DSM gaat de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden en laat daarom de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix schieten. “We gaan iets nieuws proberen”, vertelt hij aan Feltet.dk.

Komende week rijdt Kragh Andersen nog wel de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, maar daarna is het klaar met de kasseienkoersen voor hem. “Dat heeft de ploeg besloten”, legt hij uit. “Ik denk dat ze iets nieuws willen proberen. Maar ook ik geloof dat ik het goed kan doen in de Ardennen, vooral als ik in de tussentijd nog tijd krijg om me voor te bereiden. We proberen dus iets nieuws.”

Slag om de arm

Toch houdt SKA (die zevende werd in Milaan-San Remo, red.) een slag om de arm. “We moeten afwachten hoe de eerstvolgende drie klassiekers hier gaan”, doet hij op de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. “Maar dit is tot nu toe het plan. En daar ben ik zelf ook blij mee. Ik vind het ook spannend en het programma past prima bij mij.”

“Ik wil ook beter worden. Als je jaar in, jaar uit hetzelfde blijft doen, dan krijg je ook steeds weer hetzelfde”, aldus Kragh Andersen. “Soms moet je eens je plan wijzigen, nieuwe strategieën proberen te ontdekken. Dat hoort ook bij het spel. Ik kan begrijpen dat het verrassend klinkt, maar als ik in de Ardennen supersterk rijd, dan snappen mensen dat vast ook wel heel goed.”

Wedstrijdprogramma