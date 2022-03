Anthony Turgis (2de): “Ik kan een koers zoals de Ronde van Vlaanderen winnen”

Anthony Turgis is vandaag zeer dicht bij de overwinning gekomen in Milaan-San Remo. Aan de streep moest hij maar twee seconden toegeven op winnaar Matej Mohorič en kon hij de aanstormende Mathieu van der Poel nog voor zich houden. “Ik dacht dat ze het gat in de afdaling niet zo groot gingen laten worden.”

“Op de Cipressa ging het echt heel snel vandaag, we zaten al snel maar met een groep van 40 renners. Daarna moest ik me goed positioneren, dat is ook goed gelukt. Toen Mohorič ging in de afdaling zag ik een paar goeie dalers voor mij. Ik dacht dan ook dat het gat niet te groot ging worden, maar er werd een beetje teveel naar elkaar gekeken”, aldus Turgis na afloop tegen Eurosport.

Op de vraag wat er nog ontbreekt bij de Fransman om echt eens een grote vis binnen te halen, zei hij het volgende: “Niet zo veel eigenlijk, de koers goed kunnen lezen is daar wel een voorbeeld van. Ik weet dat ik de capaciteiten heb om te winnen in een koers zoals de Ronde van Vlaanderen (waar hij vorig jaar achtste werd, red.). Het volstaat dat ik een goede dag heb, maar dan moet ik ook meezitten natuurlijk. In de Omloop Het Nieuwsblad eerder dit jaar lukte dat niet door lekke banden en een valpartij.”