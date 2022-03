Team DSM moet waken voor degradatie

Analyse

Aan het einde van het huidige wielerseizoen zal er normaal gesproken minstens één team degraderen van de WorldTour naar het ProTeam-niveau. Een van de ploegen die snel zijn geruststellende marge aan het verliezen is, is Team DSM. Die ploeg wist als enige WorldTour-team dit seizoen nog niet te winnen.

Waarom lopen ze gevaar?

De Nederlandse ploeg begon aan het jaar 2022 met een relatief geruststellende voorsprong. Team DSM stond op een elfde plek, met bijna 1000 UCI-punten achter de nummer tien Groupama-FDJ en ruim 500 punten meer dan nummer twaalf EF Education-EasyPost. Het team van manager Iwan Spekenbrink had bovendien een marge van 3182 UCI-punten op de negentiende plek, wat degradatie zou betekenen. Nu we drie maanden onderweg zijn in 2022, is die ruime voorsprong geslonken tot 2465 UCI-punten. Dat is nu een veilige marge, maar de Nederlandse ploeg zal wel iets moeten verzinnen om de trend te doorbreken.

Zoals onderstaande grafiek toont, stijgt het puntenaantal van de formaties die nu nog onder Team DSM staan behoorlijk hard. Met name de trend van Arkéa Samsic en Intermarché-Wanty-Gobert is indrukwekkend. Het ligt in de lijn der verwachting dat als deze twee ploegen hun sterke optreden blijven doorzetten, zij ergens in de komende drie weken over Team DSM heen zullen stijgen. Ook AG2R Citroën is de troepen van Spekenbrink deze week net gepasseerd. Een goed resultaat van Greg Van Avermaet of Oliver Naesen in de klassiekers kan die voorsprong verder uitdiepen. Bij Team DSM is die verwachting nu niet aanwezig.

Maar ook enkele ploegen die daaronder staan, hebben een veel harder oplopende trend dan dat de Nederlandse ploeg heeft. Zo hebben onder meer Movistar en BikeExchange-Jayco de jacht op Team DSM ingezet. Bij de Spanjaarden valt op dat zij in de breedte veel meer punten scoren. Daar zijn acht renners die meer dan 100 UCI-punten hebben, terwijl dat er bij de Nederlanders en de Australiërs maar vier zijn. Overigens stagneren EF Education-EasyPost en Israel-Premier Tech tot op heden, waarbij die laatste ploeg nu onder de degradatiestreep staat. Dat geldt ook voor Lotto Soudal, dat wél goed aan het jaar begon.

Het lijkt er daarom op dat Spekenbrink vooral de Belgische ploeg in de gaten moet houden. Zij kenden de voorbije twee weken bovendien pech dat kopman Caleb Ewan door ziekte Milaan-San Remo, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem miste en daardoor een sloot potentiële punten op haar buik kon schrijven. Lotto Soudal heeft bovendien zes renners in de ploeg met meer dan 100 UCI-punten op hun naam. Bij Team DSM zijn dat er zoals gezegd vier: Søren Kragh Andersen (408), Thymen Arensman (195), Romain Bardet (120) en Sam Welsford (105). De Deen pakte zondag in Gent-Wevelgem (vijfde) 225 punten. Ter vergelijking: op de ranking in dezelfde week van 2021 had Team DSM 836 UCI-punten

Uittocht aan puntenpakkers

Elk seizoen houdt de UCI een Team Ranking bij met de punten die een ploeg verzameld heeft. Dat totaal is de opgetelde som van de tien renners binnen een ploeg met de meeste punten. In 2020 waren dat voor Team Sunweb de volgende mannen: Marc Hirschi, Wilco Kelderman, Jai Hindley, Michael Matthews, Søren Kragh Andersen, Tiesj Benoot, Nils Eekhoff, Casper Pedersen, Nicolas Roche en Joris Nieuwenhuis. Het afgelopen jaar waren dat van één naar tien de volgende renners: Bardet, Benoot, Michael Storer, Alberto Dainese, Nikias Arndt, Cees Bol, Andreas Leknessund, Søren Kragh Andersen, Hindley en Arensman.

Na 2020 vertrokken drie van de vier best presterende renners dat jaar (Kelderman, Hirschi en Matthews). Hindley en Benoot rijden intussen ook elders en Roche is gestopt. Storer had zijn aandeel in 2021, maar ook hij is deze winter verkast. Daartegenover staat de laatste twee seizoenen de komst van maar liefst elf neoprofs. Alleen Bardet, Romain Combaud en John Degenkolb zijn uitzonderingen op die regel. De eerste Fransman was afgelopen seizoen de beste presterende renner van Team DSM. De Duitser is deze winter teruggekeerd, maar is nu niet meteen een puntenpakker: in 2020 verzamelde Degenkolb er 583, vorig jaar 862.

Had de voormalige Duitse toprenner ook de laatste twee jaren voor Team DSM gereden, dan had hij qua punten in 2020 tussen Benoot en Nils Eekhoff ingestaan. Afgelopen seizoen was hij dan weer na Bardet de renner met het meeste aantal UCI-punten geweest, met zo’n honderd voor op Benoot. Met andere woorden: het vertrek van al die puntenpakkers in de laatste twee winters, is niet meteen adequaat opgevangen door het management van Team DSM. Het is voor Spekenbrink en sportief directeur Rudi Kemna te hopen dat er dit seizoen een aantal jonge talenten opstaat, want anders is straks het echt billenknijpen geblazen.

Daarbij komt ook nog eens dat Degenkolb qua punten nog niet rendeert. Tot op heden is zijn beste resultaat een 27ste plek in Gent-Wevelgem en in totaal pakte hij 43 UCI-punten. Nieuwenhuis (21) Dainese (23) en Kevin Vermaerke (30) staan net onder de Duitser, Henri Vandenabeele (48), Leknessund (95) en de eerdergenoemde vier renners hebben er meer dan hem verzameld. Na het conflict met Ilan Van Wilder wilde Spekenbrink niet langer samenwerken met managementbureau TEAMVSN. Daarop vertrokken Felix Gall (AG2R Citroën, 70 punten) en Max Kanter (Movistar, 178 punten). Beiden hadden met dat puntenaantal nu bij de eerste vijf beste coureurs van Team DSM gestaan.

De puntenpakkers van dit jaar: Thymen Arensman - foto: © Chris Auld | Keep Challenging | Team DSM Bardet moet minstens het aantal punten van vorig jaar halen - foto: Cor Vos De puntenpakkers van dit jaar: Søren Kragh Andersen - foto: Cor Vos De puntenpakkers van dit jaar: Andreas Leknessund - foto: Cor Vos De puntenpakkers van dit jaar: Sam Welsford - foto: © Patrick Brunt | Keep Challenging | Team DSM

Kragh Andersen richt zich op Ardennenklassiekers

Søren Kragh Andersen is op dit moment de man in vorm bij Team DSM. Hij maakte een sterke indruk op de Poggio tijdens Milaan-San Remo, dat op de Via Roma resulteerde in een zevende plek. Afgelopen zondag bleef hij in Gent-Wevelgem de sprinters net voor in de strijd om plek vijf. Die plaats was goed voor 225 UCI-punten en dat is 20,7% van het totaalaantal punten dat Team DSM tot nu toe verzamelde. Daardoor behouden ze hun elfde plek op de ranking. De Deen rijdt woensdag Dwars Door Vlaanderen en daarna richt hij zich op de Amstel Gold Race en de Ardennenklassiekers. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix slaat hij over.

Teammanager Iwan Spekenbrink speelt in ieder geval niet met het idee om zijn voornaamste puntenpakker tóch in de twee monumenten op te stellen, laat hij in een reactie op deze cijfers en het artikel van WielerFlits weten. "We staan nog steeds op een comfortabele positie op de ranking. We hebben veel geloof in de kwaliteiten van de renners die we nu hebben. We blijven doen wat we altijd doen én waarvan we bewezen hebben dat het werk: het laten ontwikkelen van atleten, naar doelen toewerken en koers maken met een offensieve tactiek. Die strategie gaan we niet veranderen. Het begin van het seizoen was veelbelovend. Veel renners hebben een stap gemaakt en laten hun potentieel zien. We hebben er vertrouwen in dat deze groep stappen zal blijven maken."

